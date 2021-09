Jan Eggum åpner opp i ny selvbiografi – levde i et åpent forhold i 20 år

Jan Eggum (69) er et kjent og kjært navn for flere generasjoner, og i desember fyller visesangeren 70 år. I den forbindelse slipper han nå sin selvbiografi «Så langt har alt gått bra».

I God morgen Norge forteller Eggum mer åpenhjertig om livet han til nå har holdt relativt privat.

«Den rare» på skolen

Eggums entusiasme for musikk og sang fikk fotfeste allerede fra han var barn. Han forteller om en oppvekst som var preget av musikalske foreldre som sang og skrev sanger, og at dette derfor falt ham naturlig.

– Min mor var flink til å si at jeg var best i alt, samtidig som at hun sa at alt var farlig. Og det er utgangspunktet som skaper en kunstner, sier Eggum til programleder Espen Fiveland da han gjestet God Morgen Norge onsdag.

Se hele intervjuet med Jan Eggum i videovinduet øverst i saken.

Dette gjorde han derimot til «den rare» på skolen. Eggum pleide nemlig å stå i skolegården og synge på det han kaller «engelsk som ikke fantes». Det bet de andre barna seg merke i.

– Jeg møtte en tidligere skolekamerat av meg i Bergen for noen uker siden. Så spurte jeg han: «Kalte dere meg for engelskmannen?», og da svarte han: «Ja, det gjorde vi», sier Eggum og humrer.

I et 20 år langt åpent forhold

Eggums første langvarige forhold var med med Kari-Anne Michaelsen, og varte i 20 år. I biografien avslører 69-åringen at de var i et åpent forhold.

– Det var nok litt radikalt da. Det var jo litt barn av hippie-tiden. Hun var 18 år da vi ble sammen og jeg var 25, så vi var jo ungdommer som ville leve litt radikalt.

Avtalen paret imellom var at det var greit å ha sex med andre, så lenge de var ærlige om det i ettertid. Dette stoppet derimot ikke Eggum fra å kjenne på sjalusi da eks-partneren fortalte at hun hadde tatt nytte av friheten.

– De gangene hun følte for å bruke den friheten så ble jo jeg sjalu. Og det er jo litt dårlig manne-holdning – «Om hun gjør det så går det ikke». Det måtte jeg ta tak i meg selv på, sier Eggum.

– Så der har du endret deg?, spør programleder Fiveland.

– Om jeg har endret meg på det? Ja, det får da være grenser. Det er det jeg mener, sier den åpenhjertige 69-åringen.

Til tross for de radikale omstendighetene rundt forholdet, er paret gode venner den dag i dag. Michaelsen har også vært til stor hjelp da Eggum skrev biografien.

– Kari-Anne har hjulpet meg, for å si det mildt, å huske tilbake til 70- og 80-tallet, slår Eggum fast.

Nye talenter i familien

Musikalsk talent er også noe som har holdt seg i familien Eggum. I fjor vant nemlig datteren Hennika (12), som han har med ekskjæresten Kaia Huuse (47), Melodi Grand Prix Junior. At det nå har kommet en ny generasjon med talenter i familien har han fått erfare.

– Jeg har fått noen veldig morsomme kommentarer, blant annet da jeg var på en fest i Nord-Norge etter hun hadde vunnet. Da sa han som hadde festen til sine barn: «Ja du vet hvem det der er faren til?». Så nå er vi der, sier en smilende, og tydelig stolt Eggum.

Det å kombinere å være artist, far og bestefar er også noe han har lært seg med årene og lagt mye innsats i. Han tror likevel at både barn og barnebarn vil huske ham slik han alltid har vært.

– Far kommer, og far går. Og det var de vant til. Det er en visesangers liv, forklarer Eggum.

Funnet kjærligheten på ny

Eggum fant kjærligheten på ny for tre år siden, med Trine Severinsen, en 27 år yngre psykriatisk sykepleier.

Eggum sier at kjæresten hjelper han å holde «hypokondriet» hans i sjakk, og innrømmer at hun ler litt av ham når han får det han kaller en av sine nevroser.

– Hun sier «ignore», når jeg har vondt et sted. Og så venter jeg et kvarter, og da går det som oftest over av seg selv, sier han og smiler.

– 70 er det nye 50.

Selv om visesangeren nå fyller 70 år i desember, har han ingen planer om å trappe ned artistkarrieren. I desember skal han holde tre jubileumskonserter, to er i Grieghallen i Bergen den 3. og 4. desember, og én på Sentrum Scene i Oslo. Sistnevnte holdes på bursdagen hans den 8. desember.

– Etter det begynner jeg fra «scratch», og skal legge opp til ny turné. Jeg har ikke gitt meg med noen ting jeg. 70 er det nye 50, skal jeg nå lansere, sier han blidt.