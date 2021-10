Kadafi Zaman skjermet kona og barna: – Jeg fortalte ikke hele sannheten

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kadafi Zaman har skånet familien for de verste skildringene fra jobben som utenriksreporter. For dem var det ekstra tøft å se ham bli arrestert på jobb.

Han har stått midt i naturkatastrofer, terror og krig. Opplevd og observert ting vi andre ikke får se på skjermen engang – til det er det for heftig.

Likevel kjenner TV 2-journalist Kadafi Zaman (48) på takknemlighet.

Det fordi han fikk vokse opp i akkurat dette landet, som mor og far valgte da de forlot Pakistan på 70-tallet.

– Og når vi er så heldige at vi bor her, så må jo vi vise ting som skjer i verden, sier Zaman når han møter Dorthe Skappel i Bjørvika i Oslo, ikke langt fra arbeidsgiver TV 2.

Der har han tilbragt usedvanlig mange timer gjennom pandemien. Færre reiser. Mer tid til å reflektere og tenke. Og til å skrive bok om det hele – «Den norske drømmen».

Gevær mot tinningen

Det var da han oppdaget at noen av de sterkeste inntrykkene fra en lang journalistkarriere var fortrengt.

DIREKTERAPPORT: Slik har vi sett Zaman på TV 2 i en årrekke. Her fra demonstrasjonene i Kairo i Egypt i 2011. Foto: TV 2 Nyhetene

– Da jeg begynte å skrive, mailet jeg noen av fotografene som hadde vært med på de heftigste turene. Jeg tenkte de kunne supplere litt, men de supplerte så mye. Til tider var det sånn «herregud, var det så sykt, fikk vi gevær mot tinningen, det huska jeg ikke», sier Zaman.

I tillegg til å rapportere fra store nyhetshendelser, har Zaman i en årrekke pirket borti og fordypet seg i miljøer som helst ikke vil frem i offentligheten. Høyreekstreme. Islamister. Hat-kriminelle.

Slikt blir det bråk av. Da strømmer e-postene og SMS-ene inn. Noen ganger ringer det til og med midt på natten.

«Jævla muslimfaen, pell deg ut av landet vårt», fra høyreekstremister.

«Jævla sviker, du svikter dine egne, du må dø», fra islamister.

Zaman har blitt hetset og truet fra begge fløyer. Men han er ikke i tvil om hva som er aller verst.

Trusler gjennom avlytting

– Det er hvis politiet har fanget opp noe og kommer til arbeidsgiver og sier at det er et trusselbilde mot Kadafi. Noe jeg ikke har peiling på, som er planlagt bak min rygg, fanget opp gjennom avlytting. Det er ordentlig skremmende, for da har du ikke en SMS eller en mail å forholde deg til, sier han.

Og det er nettopp disse truslene han har valgt å holde tett om. Selv for sine aller nærmeste. Kona og hans to barn. Søsken. Foreldre. Først nå forteller han om det, i et eget kapittel i boken.

Se hele intervjuet med God kveld Norge og Dorthe Skappel i videovinduet under:

– Det er mye barna ikke har visst om. Så når det plutselig har dukka opp en politibil utenfor huset eller det er blitt satt opp kameraer, så har jeg prøvd å avdramatisere det litt, og ikke fortalt dem hele sannheten. Det er først i boka nå at de vil lese detaljer. Nå er de jo voksne, sier Zaman.

Det har vært et bevisst valg å skjerme familien. Både fordi de ikke har søkt offentligheten, men også som følge av trusselbildet mot ham selv.

Utelot detaljer

– I oppveksten har de nok skjønt at pappa lager saker om kriminelle, høyreekstreme miljøer, islamister, som gjør at folk kan bli forbanna, men detaljene har jeg utelatt. Jeg har heller ikke fortalt hvor heftig det har vært i utlandet til tider. Men noen ganger har det vært umulig å skjule fordi det er livebilder eller direktesending, sier tobarnsfaren.

Det var særlig én hendelse som satte en støkk i familien Zaman hjemme i Lier ved Drammen.

ARRESTERT: Kadafi Zaman ble slått flere ganger av pakistansk politi da han ble pågrepet i 2018. Foto: Privat

– Den pågripelsen i Pakistan i 2018 var en veldig brutal opplevelse for dem. Da var det bilder av at jeg ble slått og var på cella, det gjorde veldig sterkt inntrykk, sier Zaman.

Heldigvis gikk også det bra. Zaman ble løslatt og fikk reise til Norge. Landet han ble født i på 70-tallet og aldri har tatt for gitt at skulle bli hans hjem.

Samtidig har han alltid vært stolt av sin pakistanske bakgrunn, og gjort det han kan for at også barna skal føle det slik.

UNG: Kadafi Zaman er oppvokst i Lier ved Drammen. Foto: Privat

– For meg har det vært viktig å videreføre den pakistanske kulturen og språket, for at de skal bli trygge på seg selv. Du må være trygg på din pakistanske bakgrunn og stolt av den, for å kunne føle deg som ordentlig norsk, mener Zaman.

Han tror det er en tanke flere bør ta til seg:

– Det er en fin oppskrift for nyankomne, at vær trygg på religion din og kulturen din, og ta til deg det beste fra det nye.