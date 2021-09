Meldinger om mann som kastet flasker rundt seg på NAV-kontor – politiet brukte pepperspray

Politiet rykket ut til et NAV-kontor på Grorud i Oslo, etter å ha fått meldinger om at en utagerende mann både slo og kastet flasker rundt seg.

Politiet skriver at den angivelig utagerende mannen forlot NAV-kontoret før de kom til stedet.

De iverksatte dermed et søk i området, og kom senere i kontakt med mannen. Politiet skriver at mannen var meget sint og utagerende også i møtet med dem, og at de så seg nødt til å bruke pepperspray mot mannen.

Mannen ble kjørt i arresten.

Ingen personer kom til skade. Politiet skriver videre at de ansatte ved NAV-kontoret blir fulgt opp.