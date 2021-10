Kun én nordmann på ekspertenes liste

Ekspertene har sett på hvilke spillere som har imponert dem mest så langt i Fjordkraft-ligaen.

Et lag er representert med to ulike spillere på lista. De resterende tre spillerne er fra ulike klubber.

Ekspertene som har gjort vurderingen er Bjørn Erevik og Jesper Hoel.

Det har vært jevn kamp om de fem plassene, og spillere som har prestert godt, som David Morley, Patrick Thoresen og Patrick Newell er ikke med på lista.

BAK VURDERINGEN: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel er en av to eksperter som står bak vurderingen av Fjordkraft-ligaens beste spillere så langt. denne sesongen. Foto: Espen Solli

- Svar på tiltale!

Lillehammer er det laget som er representert med to spillere, og det er snakk om to som begge har slått tilbake etter en forholdsvis svak fjorårssesong.

Først ut er Spencer Humphries.

Da han fikk tilbud om ny kontrakt med Lillehammer i sommer, kom det som en overraskelse for mange. Canadieren hadde lagt bak seg en sesong hvor han var langt unna nivået han tidligere hadde vist han hadde inne.

"Vi har veldig stor tro på at vi får se en helt annen utgave av Spencer Humphries i år, enn hva vi så i fjor.» sa daglig leder i Lillehammer, Atle Svensrud, da signeringen ble presentert.

Humphries har scoret seks ganger på syv kamper, og står med ni poeng.

– Snakk om svar på tiltale! Han leverte ganske svakt i fjor, men har startet årets sesong forrykende. Han har i tillegg til å produsere poeng vært meget god i banespillet. Vi ser nå mer av det vi først så da han kom til Norge. Han er kanskje en enda bedre utgave av seg selv nå enn hva han var da, sier Hoel.

JUBEL: Lillehammer-spillerne jubler for scoring denne sesongen. Nick Dineen og Spencer Humphries er blant spillerne som jubler. Foto: Alexander Henningsen

– Ble du overrasket da han fikk ny kontrakt i sommer?

– Som vi har snakket om i podkasten, så var det overraskende. Både ut ifra hva han leverte i fjor og de signalene klubben sendte ut. Det var nok mange som klødde seg i hodet av den signeringen. Så langt har det vært en kjempesignering! Svarer eksperten.

Den andre Lillehammer-spilleren på lista er Nick Dineen, ligaens poengkonge.

– Han er en vi trakk frem før sesongen som en som må prestere for at Lillehammer skal henge med topp-syv-lagene. Skal det skje, må han produsere poeng jevnt og trutt. Han har virkelig svart på tiltale, sier Hoel.

– Et forbilde

Sparta har fått med en mann på topp-fem-lista.

Målvakten Jake Paterson har 94,1 som redningsprosent.

– Han sto som en vegg på Jordal, og har levert knallsterke tall hele veien. Foreløpig ser han ut som den matchvinneren Sparta har trengt, sier eksperten.

– Hvor viktig er han i årets Sparta-lag?

– Laget har sluppet inn færrest mål. Fem av kampene har blitt avgjort med ett mål, tre av dem i Spartas favør. Han har vært den største bidragsyteren til at de er i toppen, svarer han.

Nestemann på lista er veteranen Mathis Olimb, som vendte hjem til Norge og Vålerenga før denne sesongen.

– Han har vært akkurat så god som vi forventet. Rekka han spiller i har vært den største delen av den offensive beholdningen for Vålerenga. Elleve poeng på syv kamper er veldig bra.

– Hvor viktig har han vært for Vålerenga?

– Han bærer det offensive spillet til Vålerenga sammen med Mika Partanen. Olimb jobber steinhardt hver eneste kamp. Han er et ordentlig forbilde for resten av gjengen. De har fått inn en lederskikkelse. Han vil være en nøkkelspiller hele veien for at Vålerenga skal kunne kjempe om gull.

Import-suksess

Sistemann på lista er Stjernen-spiller Tyler Coulter. Han står med elleve poeng etter syv kamper.

– Coulter har vist seg som den målscoreren Stjernen trenger for å kunne være med å kjempe i toppen. Han har bra fart og størrelse, og går rett inn i trafikken foran mål. Med sine seks scoringer og fem målgivende er han med å bidra til nesten halvparten av Stjernens scoringer så langt, sier Hoel.

Eksperten mener Stjernen har truffet godt med import-signeringene, og nevner også Patrick Newell som en signering som har slått til.

Dermed ender lista slik, i ikke-rangert rekkefølge: Spencer Humphries, Mathias Olimb, Nick Dineen, Tyler Coulter, Jake Paterson.