Nå skal Britney Spears sin fremtid avgjøres – kan få friheten tilbake

Tidligere denne måneden ba Britney Spears sin far, Jamie Spears, om å bli løst fra vergemålet over datteren. Den gang ble det ikke satt noen dato for når det skulle skje, men nå tror flere at Spears kan få friheten sin tilbake.

I følge CNN starter høringen i Stanley Mosk Superior Court i Los Angeles rundt 22.30 norsk tid, og kan vare i flere timer før den endelige avgjørelsen rundt vergemålet blir tatt.

Vært verge for datteren i 13 år

Jamie har vært Britney sin verge i 13 år. Både faren selv som nevnt, og Spears sin advokat ber om at retten avslutter det.

Ifølge CNN, kan flere andre familiemedlemmer motsette seg at Jamie Spears fjernes. Men siden også Britneys mor, Lynne Spears, har uttalt at datteren kan ta vare på seg selv, er dette sett på som usannsynlig.

Dommer for anledningen er Brenda Penny, hun har tidligere avvist et krav om å fjerne Jamie Spears som verge.

STRID: I 13 år har Jamie blant annet hatt kontroll over Britney sin personlige økonomi. Foto: AP / NTB

Ny dokumentar om Britney

Tirsdag kom den nye TV-dokumentaren «Britney vs. Spears» på Netflix.

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake, sier Spears i dokumentaren, som tar for seg den langvarige striden mellom henne og faren.

Steffen Fonn, grunnleggeren av Facebook-siden «Britney Spears Norge», sier til NRK at han håper Spears blir myndig nå.

– Da får Britney ansvar for sin egen økonomi og liv før hun fyller 40 år. Det må være en god bursdagsgave, sier Fonn.

Gjennom de 13 årene så har formynderordningen styrt Britney Spears' personlige økonomi og forretningsmessige forhold. I slutten av juli ble det gått til sak for å få fjernet faren som verge og få ham erstattet med en uavhengig regnskapsfører.

Vergemålet ble etablert i 2008, da Britney Spears begynte å vise tegn til mentale helseproblemer på grunn av det massive medietrykket, horder av pågående paparazzifotografer som fulgte henne døgnet rundt og tapet av foreldreretten til sine barn.

Så får vi se da, om Britney igjen kan gå på shopping eller gifte seg uten faren sitt samtykke. Svaret får vi kanskje onsdag kveld.