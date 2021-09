Lysbakken: – Ikke grunnlag for rødgrønn regjering

HURDAL (TV 2) – Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang, sier SV-leder Audun Lysbakken, etter nesten fem dager med sonderinger.

Like etter klokken 13.00 onsdag, bekrefter SV-lederen at partiet velger opposisjonstilværelsen.

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang, sier Lysbakken.

– Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget, sier Lysbakken.

Meldingen fra SV kommer samtidig som Arbeiderpartiet holder sentralstyremøte.

Dag fem med sonderinger

Bruddet kommer på femte dag med sonderinger på Hurdalsjøen hotell.

De tre partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) har jobbet for å finne ut om det er grunnlag for forhandlinger om en flertallsregjering.

Med seg har de blant annet hatt nestleder i Ap, Hadia Tajik, parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad og nestleder i SV, Kirsti Bergstø. Mandag utvidet alle partiene sin delegasjon ytterligere, og onsdag var også SVs partisekretær Audun Herning på plass på hotellet.

Det har lekket ut lite fra sonderinger, men det har vært kjent at klima- og oljepolitikk har vært blant stridstemaene.

– Ikke godt nok for miljø og fordeling, sier Lysbakken, og peker på dette som hovedgrunnene til bruddet.

Vil søke samarbeid

Da Lysbakken møtte pressen like før 13.30, utdypet han:

– Vi tror ikke det er mulig å få på plass en regjeringsplattform som vil sikre det takskiftet som er nødvendig for å få til en offensiv klimapolitikk og få gjort noe med de økede forskjellene.

SV har hele tiden vært villige til å forhandle om en rødgrønn regjering, sier SV-lederen, men mener sonderingene har brakt dem til et punkt der de må være med på en politikk de er kritiske til i regjering.

– Det som er vår klare oppfatning er at om vi hadde gått med på en regjeringsplattform på det grunnlaget, ville vi skuffet mennesker som vil ha forskjellene ned, og en mer offensiv klimapolitikk, sier Lysbakken.

– Det har aldri vært viktig for oss å kjøre svart bil, sier Lysbakken, som samtidig åpner for å gå inn i en regjering senere i perioden.

– Vi vil få til mer på disse sakene i opposisjon enn som det minste partiet i en trepartiregjering. Vi vil søke konstruktivt samarbeid med en sånn regjering, og bruke makten i vår sterke posisjon i Stortinget.

– Er du skuffet over Støre?

– Nei, vi har et veldig godt personlig forhold. Dette er et politisk spørsmål. Vi skiltes som gode venner med en hyggelig tone, sier Lysbakken.

Sp-Lundteigen: – Beredt på forhandlinger

Senterpartiet mente på sin side at det var grunnlag for samarbeid.

– Sp var beredt til å gå videre fra sonderinger til forhandlinger, sier Per Olaf Lundteigen i Sp, til TV 2.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier hun er skuffet over bruddet, men støtter sin partileder fullt ut.

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke blir forhandlinger for en rødgrønn regjering i denne omgang. Vi har gått til valg på en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klimakrisa. Men når det ikke er mulig å få enighet som går langt nok og gir et reelt skifte, da er det dessverre ikke grunnlag for forhandlinger, sier Kaski.

– Når vi nå går i opposisjon og uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen, er vi klare til å forhandle budsjett for å få gjennomslag for klima og forskjeller.