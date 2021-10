Magnus Moan flytter fra Skal vi danse-sirkuset

Den tidligere kombinertløperen Magnus Moan ofrer mye tid med familien for å delta i Skal vi danse.

– Jeg brukte ganske lang tid på å bestemme meg om jeg skulle være med eller ikke. Jeg var veldig usikker. Man er veldig mye borte fra familien, og jeg har kjent på hvordan det er å være veldig mye hjemmefra som toppidrettsutøver, sier Magnus Moan til TV 2.

Men i samråd med familien landet han på å delta i underholdningsprogrammet – og det er han glad for nå.

– Det har vært en helt rå opplevelse hittil. Det har vært veldig gøy i forhold til det å bli utfordret på ting man ikke kan. Jeg får små drypp av mestringsfølelse hver dag.

Det eneste han synes er kjipt med Skal vi danse, er at han må bo i Oslo under konkurransen. 38-åringen er til vanlig bosatt i Trondheim, hvor han bor med kona Irene Vollan (46) og deres to barn, Ludvig og Henrik.

Har blitt familiefar

Kombinertveteranen har en enorm merittliste å vise til. Han har oppnådd hele 16 medaljer fra OL og VM. I 2019 tok han et vanskelig valg og la opp som profesjonell utøver, men det ga han også mye mer tid med familien.

– Da jeg tok det valget om å legge skiene på hylla, så var det også for å kunne bli familiefar igjen. Det er viktig å få sett familien litt og, sier Moan.

Etter han la opp, ble han daglig leder ved bemanningsbyrået JKS i Trondheim – en jobb som ikke innebærer reising.

Men for å kunne ha full fokus på Skal vi danse, har han vært nødt til å flytte på seg, og må bo i Oslo denne høsten.

– Det er en del av gamet. Når man bor i Trondheim og showet er i Oslo, da må man leve med det.

Livet som Skal vi danse-deltaker likner derfor litt på livet som toppidrettsutøver, noe konen Irene Vollan er enig i.

– Jeg har vært gjennom «alenemamma»-tilværelsen før, og selvsagt er det mye til tider å stå i, men det går greit. Gutta er også veldig flinke til å ta ansvar selv, sier hun.

SKI-VM 2017: Magnus Moan i aksjon under 4x5 km stafett i ski-VM i Lahti i Finland. Foto: Tore Meek

Unntak denne uken

Men nå som underholdningsprogrammet er inne i sin sjette uke, og Moan har vært i Oslo godt over en måned uten å se barna, fikk han denne uken ta seg en tur hjem og trene i hjembyen, noe Vollan synes var stas.

– Det var hyggelig at han fikk ta seg en tur hjem, han har jo trent to danseøkter om dagen selv om han har vært hjemme, men vi har prøvd å utnytte tiden til å være sammen, sier hun.

Dansepartner Ewa Trela (42) var naturligvis også med til Trondheim, og har også tilbragt tid med familien til Moan denne uken.

– Jeg har har møtt familien flere ganger tidligere, og hadde en hyggelig lunsj med Irene i går, sier hun til TV 2.

Danseparet har fått låne et dansesenteret SalsaNor på Granåsen i Trondheim, hvor de øver til låten «Take My Breath Away» fra filmen Top Gun.

Temaet denne uken er filmkveld, og Moan føler de har hatt en god øvingsuke.

– Nå er det bare en del småpirk igjen som vi må få på plass, forteller han.

Imponerer dommerne

Moan har imponert dommerne flere ganger de siste ukene. Den tidligere kombinertløperen sier han aldri har hatt på seg ballroom-sko, og var derfor ikke forberedt på at det skulle gå så bra.

– Det gleder meg bare veldig mye.

– Det er nok en liten fordel at jeg har trent mye kondisjon og balanse opp gjennom årene, men jeg er fortsatt en superamatør.