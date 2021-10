Raja åpner opp om dramaet i Cannes: – Tråkket over meg og ba om betaling

Ingen visste at det var en norsk statsråd på jobb, som hadde besvimt foran øynene på dem. Da hadde kanskje Abid Raja blitt behandlet annerledes på et apotek på den franske Rivieraen i sommer.

Abid Raja, Venstre-politikeren, har aldri tidligere fortalt om hva som egentlig skjedde da han besvimte på et apotek under et besøk på filmfestivalen i Cannes i juli.

Nå åpner han opp om dramatikken som utspant seg.

– Jeg hadde jo vært hos tannlegen og gikk helt vanlig og sivilt kledd. Jeg hadde på meg shorts, vanlig trøye og sandaler, forteller Raja.

Solen stekte og gradestokken i Middelhavsbyen krøp opp mot 30 grader. Først senere på dagen skulle kulturministeren trekke i dress og jobbe for å gjøre norsk film kjent internasjonalt.

CANNES: Byen på den franske Rivieraen som er vert for filmbransjens mest prestisjefylte festival. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Abid Raja var på et apotek i området rundt filmpalasset i Cannes. Her ligger luksusbutikkene side om side med de beste hotellene og restaurantene. Raja skulle hente antibiotika, etter at han hadde fått behandling for et akutt tannhelse-problem.

– Plutselig kjente jeg at blodet forsvant fra hodet . Jeg hadde akkurat fått posen med apotekvarene i hånda, så segnet jeg om inne på apoteket.

Mest redd for betalingen

Da han våknet igjen lå han helt alene på gulvet. Folk på apoteket jobbet videre som om ingenting hadde skjedd. Heller ingen andre grep inn.

– Det var ingen som forsøkte å vekke meg, eller passet på meg. Da jeg så opp så jeg rett og slett han som jobbet på apoteket tråkke rett over meg. Jeg sa «help, help», men han gikk bak kassa og kom tilbake med bankterminalen.

Se Abid Raja fortelle om den vonde opplevelsen

Abid Raja fikk beskjed om å betale for varene. Han skjønte at han ikke ville få hjelp på apoteket og klarte å fikle frem telefonen, mens han fortsatt lå på gulvet. Han fikk, med store vanskeligheter, ringt en ansatt ved Norsk Filminstitutt som heldigvis var i nærheten. Han kom seg raskt til apoteket for å hjelpe ham.

Raja forteller at han først fikk hjelp da de ansatte på apoteket så at han snakket med «hvite» folk, og at han kunne snakke et europeisk språk. Etter å ha blitt bedt om det, ringte de ansatte etter ambulanse. Raja berømmer ambulansefolkene for profesjonell innsats.

– Jeg skjønner at jeg i Frankrike med min hudfarge ser ut som en innvandrer. Kanskje de hadde behandlet meg annerledes hvis jeg hadde hatt dress på meg, undrer Raja.

FILMSUKSESS: Den norske filmen "De uskyldige" fikk mye oppmerksomhet under filmfestivalen i Cannes. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Han tror ikke det samme kunne ha skjedd i Norge.

– Om du er innvandrer, eller funksjonsnedsatt, eller om du så ser ut som en uteligger, så er det ingen norsk apotekansatt som bare hadde tråkka over deg. Og når du hadde våkna så hadde ikke det første de hadde gjort vært å hente bankterminalen, så du skal betale for varene dine.

– Hvorfor tror du det skjedde?

– Nå er jeg kulturminister i Norge og jeg blir behandlet ekstremt godt i Norge. Og jeg tror de aller fleste innvandrerne blir behandlet godt i Norge. Men når vi reiser ut så merker du at alt fra behandlingen på flyplasser til restauranter og utesteder , den tilliten vi har opparbeidet i Norge, den gjenspeiler seg ikke i resten av Europa.

– Mye galt med et samfunn

Abid Raja håper ingen andre blir utsatt for det han opplevde på apoteket i Frankrike.

– Vil du kalle det rasisme?

– Om det hadde sammenheng med min hudfarge eller at jeg gikk i trøye og shorts og ikke i dress, så uansett, så tenker jeg at hvis du har svimt av på et apotek så fortjener du egentlig å få hjelp.

Abid Raja mener det er mye galt med et samfunn, hvor det er viktigere å sørge for at folk ikke stikker av fra regningen, enn å gi nødvendig helsehjelp.

Den franske ambassade i Oslo skriver i en e-post at de ikke har noen informasjon om omstendighetene ved denne spesielle hendelsen, siden de først er blitt kjent med den nå.

FILMSUKSESS: Abid Raja kunne glede seg over norsk filmsuksess i Cannes i sommer, men er mindre fornøyd med behandlingen han fikk på et fransk apotek. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– På generelt grunnlag gis omsorgstjenester i Frankrike på lik linje til alle i en nødssituasjon, uansett nasjonalitet eller opprinnelse, heter det i e-posten.

Ambassaden understreker at Frankrike har et særlig sjenerøst helsesystem, som dekker utgifter til utlendinger som ikke har midler til å betale selv.

Som eksempel nevner ambassaden at testing under hele pandemien vært gratis i Frankrike, sammenliknet med Norge hvor prisene har vært særlig høye for visse grupper utlendinger, ifølge ambassaden.

Kulturministeren deltok på filmfestivalen for å fremme norsk filmindustri. De norske filmene «Verdens verste menneske» og «De uskyldige» fikk internasjonal oppmerksomhet under den prestisjetunge festivalen. Skuespiller Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes.