NRK: Tidligere NTNU-forsker tiltalt for å ha gitt iranere tilgang til laboratorium

En tidligere NTNU-ansatt tysk-iransk professor er blant annet tiltalt for å ha brutt med Iranforskriften, etter å angivelig ha gitt gjesteforskere fra Iran tilgang til et laboratorium.

I januar i fjor ble to forskere ved Institutt for maskinteknologi og produksjon ved NTNU i Trondheim suspendert og utestengt fra instituttets lokaler, etter at PST siktet dem for å ha gitt noen utenforstående tilgang til et datasystem, og dermed medvirket til datainnbrudd.

De den gang siktede forskerne hadde besøk av fire gjesteforskere fra Iran, som i perioden fra februar 2018 til juli 2019 hadde opphold ved universitetet. Der fikk de tilgang til instituttets laboratorier, og et spesielt mikroskop som krever lisens fra Utenriksdepartementet for å bruke.

Nå er en av forskerne tiltalt for å ha delt informasjon om forsvarsmateriell, skriver NRK.

Den tiltalte forskeren skal ha gitt gjesteforskerne veiledning i hvordan de kunne benytte seg av mikroskopet.

– Vi har tatt ut tiltale mot en person for brudd på sanksjonsregelverket, blant annet brudd på Iranforskriften, eksportkontrollforskriften og et datainnbrudd, sier statsadvokat Frederik Ranke til NRK.

FNs sikkerhetsråd har besluttet at det skal være strenge restriksjoner mot Iran på grunn av landets atomprogram, som blant annet setter begrensninger for hva man kan dele av informasjon med landet.

Den tiltalte professoren nekter straffskyld.

Saken mot den andre tidligere siktede forskeren er henlagt.