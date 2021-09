Katie Price arrestert etter bilkrasj – familien bekymret

Modell Katie Price krasjet tirsdag med bilen sin nær Partridge Green og ble arrestert etter mistanke om å ha kjørt i påvirket tilstand av alkohol og narkotika.

Politiet i Sussex fikk beskjed om bilulykken 06:20 på morningen tirsdag, og etter arrestasjonen ble Price sendt til sykehus for en sjekk.

RUS: Politiet i Sussex mistenker at Katie Price skal ha vært påvirket av alkohol og narkotika da hun krasjet bilen sin. Foto: Dan Steinberg

Det melder BBC.

Hadde ikke førerkort

Dagen før krasjet hadde Price fortalt på ITVs «Good Morning Britain» at hun hadde problemer med å besøke sin sønn, Harvey, fordi hun ikke var i stand til å kjøre bil.

Hennes sønn er funksjonshemmet og går på skole i en annen by enn der Price selv bor, skriver BBC. Under intervjuet hos «Good Morning Britain» fortalte hun at han savnet sin mor og at det var vanskelig for henne.

– Jeg får ikke førerkortet før i desember, så jeg kan ikke bare suse i bilen ned dit, og det er ikke i nærheten her, sa Price i intervjuet mandag.

Sliter psykisk

Nå har familien til Price tatt over hennes Instagram-profil for å dele sin bekymring rundt 43-åringen med hennes 2,6 millioner følgere.

– Som en familie har vi vært bekymret for Kates velvære og generelle psykiske helse en stund. I dag skjedde nesten vår verste frykt, skriver familien på hennes Instagram-profil.

Familien ønsker å hjelpe Price videre med problemene sine og håper hun vil innse at hun ikke kan kjempe sine kamper alene.

– Selv om vi vet at hun lever sitt liv offentlig er vi bekymret for henne. Som familie håper vi at hun kan finne sin vei privat fremover i denne vanskelige perioden i livet hennes, skriver familien.

Videre skriver de at de ikke søker om sympati i hendelsen som nylig har skjedd, men at de vil fortelle om situasjonen til Price.

– Ikke en personlig svikt

Familien oppfordrer fans til å sende positive meldinger til Price som de gjerne ønsker å sende videre til TV-profilen. De håper at de positive meldingene kan hjelpe 43-åringen på veien videre for å bli bedre.

– Vi håper døren er åpen for Kate for å lære å elske seg selv og være lykkelig innvendig. Psykisk sykdom er ikke en personlig svikt, skriver de.

Familien understreker at det krever stor styrke for å inne at man trenger hjelp ved mentale utfordringe. De ber også fansen og media om å gi Price den tiden hun trenger for behandling.

Price er godt kjent under hennes artistnavn «Jordan» og har tidligere hatt karriere som modell gitt ut musikk. Hun ga blant annet ut låta «Free to Love Again» og dukket opp i magasiner som den britiske versjonen av «Playboy».

Hun har også laget flere treningsvideoer og dukket opp i flere TV-programmer som «Dream Team» og «Footballers' Wives».