Hadde gjort karrierens beste hopp. Så ble hun kalt tjukk og lite attraktiv

Holly Bradshaw tar et oppgjør med objektiviseringen av kvinner.

Holly Bradshaw (29) tilhører verdenseliten i stavsprang. 29-åringen tok OL-bronse i Tokyo, bare fem centimeter bak amerikanske Katie Nageotte. Men før OL var det alt annet enn spenst, styrke og teknikk som bekymret Bradshaw.

– I hodet mitt var det panikk. Jeg ønsket ikke å dra til den viktigste turneringen i mitt liv og være ukomfortabel - å være bekymret for hva jeg skulle ha på meg, sier hun i et intervju med Telegraph.

Hun følte på urettferdigheten. Hvorfor skulle menn slippe å vise mage, rumpe og hofter for å konkurrere? Bradshaw hadde følt på urettferdigheten i lang tid. I 2012 hoppet hun 4,87 i et innendørsstevne i Villeurbanne. Kun to kvinner hadde hoppet høyere enn henne tidligere. Bradshaw, som da var 19 år, var ikke forberedt på hva som ventet i sosiale medier.

– Jeg hadde akkurat levert det tredje høyeste hoppet i verden, og ukjente folk kalte meg tjukk, ute av form, uatletisk og lite attraktiv. For en 19-åring var det overveldende å bli stemplet slik i offentligheten, sier Bradshaw.

Bradshaw er ikke den eneste kvinnelige idrettsutøveren som har reagert på objektiviseringen av kvinner de siste årene. I sommer fikk de norske strandhåndballkvinnene internasjonal oppmerksomhet da de nektet å spille med bikini og truse. Mens herrene fikk spille i singlet og shorts, ble de norske kvinnene ilagt en bot på 15 000 kroner for å spille i tights i den siste kampen i EM.

Siden 2013 har Bradshaw sverget til en heldekkende drakt når hun konkurrerer.

– Jeg kan snakke åpent om det nå, men jeg vet at jeg vil slite med mitt kroppslige selvbilde i resten av livet mitt, forteller hun.

Etter press fikk Bradshaw tillatelse til å bruke en modifisert rodrakt i sommerens OL. Noen av konkurrentene valgte andre løsninger. Bradshaw er bekymret for at fremtidige generasjoner vil tørre å si fra. Hun frykter at flere kan falle fra.

– Friidrett er blitt litt som et moteshow. Kvinnelige utøvere i sirkuset tenker at de må se bra ut, med sminke og korte topper, fordi det er sånn man tjener penger. Det er dette som gjør at jeg blir lagt merke til, fortsetter hun.