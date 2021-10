Tom Hagens forsvarer: Derfor vil saken bli henlagt

Snart tre år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant, er advokat Svein Holden helt sikker på at Tom Hagen (71) ikke kommer til å bli tiltalt for å ha drept kona si.

31. oktober er det tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar.

Halvannet år senere ble ektemannen Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona si.

Han har hele tiden nektet enhver befatning med konas forsvinning. Selv mener Hagen fremdeles at kona er bortført av ukjente gjerningspersoner med et økonomisk motiv.

Formelt har han vært drapssiktet i 523 dager.

– Det sier seg selv at det oppleves vanvittig krevende å være drapssiktet, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, i et lengre intervju i søndagens episode av TV 2-dokumentaren «Forsvinningen på Lørenskog».

Flere ubesvarte spørsmål

Fremdeles jobber omkring 30 politifolk daglig med å Lørenskog-saken. Hagen har fortsatt et håp om at politiet skal lykkes med å oppklare den, sier Holden.

– På den ene siden er vi fornøyd med at det fortsatt er mange mennesker som jobber med saken, samt at politiet uttaler at de har et godt håp om å løse den. På den annen side er det belastende for Hagen å være siktet.

Åstedet, ekteparets bolig i Sloraveien 4, er betegnet som Norges mest undersøkte åsted. Flere potensielle vitner i saken, deriblant Futurum-mennene og sjåføren av en BMW i Ås, er fortsatt ikke identifisert.

Et av politiets beste håp om å løse saken er det såkalte kryptosporet, som innebærer å avsløre hvem som stjal identiteten til en sørlending, hvem som opprettet kryptokontoer og hvem som mottok mer enn 10 millioner kroner i en monero-transaksjon utført av Hagen i juli i 2019.

Sikker på henleggelse

Etter hvert, når politiet mener å ha funnet den eller de som står bak ugjerningen, eller når de ikke kommer lenger i etterforskningen, vil påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt skrive en innstilling.

Der vil han redegjøre for om han mener at det bør tas ut en tiltale eller ikke.

Denne vil bli sendt til statsadvokat Monica Krag Pettersen, som har den samme jobben som Svein Holden hadde før han ble forsvarsadvokat.

Pettersen kommer da til å vurdere bevisene før det til slutt er opp til Riksadvokaten å avgjøre om det skal tas ut en tiltale mot Hagen og den såkalte «kryptomannen», som er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Holden sier at det «kort og godt ikke kommer til å skje» at det blir tatt ut en tiltale mot Hagen med bakgrunn i det bevisbildet han er kjent med.

– Er du helt sikker på det?

– Ja.

– Hva gjør at du er så klar i talen?

– Jeg kjenner sakens dokumenter, og jeg er fullstendig trygg på at saken mot Hagen blir henlagt.

Politiet mener på sin side at det er skjellig grunn til å mistenke milliardæren for drap. Det innebærer at de mener det er mer enn 50 prosent sannsynlig at han står bak, men beviskravet for å ta ut en tiltale og for å dømme noen er langt høyere.

To viktige årsaker

Holden sier at det er vanskelig å forklare hans syn uten å gå detaljert inn i bevisene, noe han er avskåret fra å gjøre, men han sier:

– Et essensielt punkt fra mine side er at Hagen vitterlig var på jobb da dette skjedde.

Etter det TV 2 kjenner til, mener også politiet at han var på arbeidsplassen, noen kilometer fra hjemmet, i tidsrommet da kona forsvant.

GJENNOMSØKT OMRÅDE: Ekteparet Hagens hus ligger helt nede ved det populære Langvannet på Lørenskog. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Overfor retten har de tidligere argumentert med at de mener Hagen har hatt en rolle som bestiller av ugjerningen, samt at han kan ha hatt en rolle knyttet til vasking, rydding og rigging av åstedet.

Det fører Holden til hans andre poeng:

– Ettersom Hagen var på jobb, må politiet eventuelt knytte ham til de som faktisk gjennomførte ugjerningen. Den knytningen kan jeg overhodet ikke se i etterforskningsmaterialet, sier advokaten.

Politiet vil ikke svare

«Kryptomannen» er av samme oppfatning som Hagen, ifølge hans forsvarer Dag Svensson.

– Han forventer at saken vil bli henlagt snart, sier Svensson.

– Hva er din vurdering av det?

– Jeg er overbevist om at saken vil bli henlagt, men jeg kan ikke spå når det vil skje, sier forsvareren.

FORSVARER: Advokat Dag Svensson representerer «kryptomannen», som ble pågrepet og senere løslatt i mai i fjor. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere de to advokatenes utspill, men skriver i en e-post at etterforskningen «vil fortsette så lenge vi har relevante etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til sakens opplysning».

«Det er først når vi har alle tilgjengelige opplysninger på bordet at det vil bli konkludert på skyldspørsmålet. Politiet har forståelse for at det er belastende å være siktet for et så alvorlig forhold over lang tid og gjør fortløpende vurderinger av forholdsmessigheten i dette», skriver politiadvokat Hanssen videre.