TV 2-ekspert: – Nei, svenskene har ikke kontroll

Se TV 2s reportasje om Karlssons popularitet i Sverige øverst!

Det skapte overskrifter i Sverige da langrennsekspertene Torgeir Bjørn og Torbjörn Nordvall uttalte at de frykter svenskenes langrennshåp Frida Karlsson og Ebba Andersson vil presse seg for hardt i jakten på Therese Johaug kommende sesong.

Den svenske landslagstreneren Stefan Thomson ristet oppgitt på hodet over påstandene.

– Jeg har vanskelig for å se hva de legger til grunn for sine påstander. Jeg mener vi har veldig bra kontroll. Karlsson og Andersson trener hardt og godt, på en kontrollert måte. Vi ser en positiv utvikling, sa han til Expressen.

TV 2-ekspert: – Nei, nei, nei

Men de uttalelsene kjøper ikke TV 2s ekspert Petter Skinstad.

– Nei, nei, nei. De har ikke kontroll. Ser du på for eksempel Frida Karlsson, som har jevnlige avbrekk, så er det ingenting som er under kontroll. Therese Johaug har kontroll. Hun er veldig sjelden syk eller sliten og opprettholder kontinuiteten i treningshverdagen. Det er kontroll, slår han fast.

Han minner om at det ikke bare er Frida Karlsson som har slitt i sesongoppkjøringen. Samtidig har Skinstad forståelse for at den svenske landslagstreneren sier i media at de har «kontroll».

– Hva annet kan han si enn at de har kontroll? Han kan jo ikke stå frem og si at de ikke har kontroll. Dessverre har imidlertid en hel del utøvere slitt på det svenske landslaget. Nylig var det en hel flokk som måtte stå over høydesamling på grunn av magevirus. Kalla har slitt i etterkant av koronasykdom og vaksinering. Ebba Andersson og Frida Karlsson har måttet stå over. Gjengangeren hittil er at svenskene har hatt trøbbel, og ikke kontroll, poengterer eksperten.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

– Ikke i nærheten

Overfor Expressen har imidlertid landslagstreneren Stefan Thomson avdramatisert spesielt situasjonen til Frida Karlsson og Ebba Andersson. Han mener de begge er på vei mot «et nytt nivå».

– Alt ser veldig bra ut. Frida meldte avbud til Toppidrettsveka, det er ikke en større sak enn at hun var sliten, som man kan bli løpet av sommeren. Det har med erfaringen hun har bygget seg opp å gjøre, hun bremset opp i tide. Det ser nå veldig stabilt ut for både Karlsson og Andersson, uttalte han.

Skinstad tror ikke noen av de svenskene jentene vil være i nærheten av å kunne tukte Therese Johaug den kommende sesongen.

– Nei, jeg tror heller ikke i vinter noen kommer til å være i nærheten av å slå Therese. Det er ingen som er i nærheten når det gjelder det fysiske, slår han fast.

– Tror du de svenskene jentene faktisk kommer til å presse seg for hardt i jakten på å slå Johaug?

– For å si det sånn. Jentene som så vidt har fått kjenne på det å stå øverst på pallen, vil selvsagt strekke seg lenger for å slå den aller beste. Det ligger i idrettens natur å ville bli både raskere og sterkere. I toppidrett må man derfor ligge så nære den grensen, og tidvis kanskje over grensen, når det gjelder trening. Og den balansen har ikke for eksempel Frida Karlsson klart å finne enda, poengterer han.

Forventer svensker på pallen

Selv om Skinstad tror Johaug kommer til å dominere fullstendig og svenskene har hatt en trøblete sesongoppkjøring, har langrennseksperten tro på at de svenske jentene skal klare å bite fra seg.

– Jeg forventer at svenskene er på pallen for damer i hvert renn hele vinteren. De har de største favorittene i sprint, og de er gullkandidater på stafetten. Men Therese Johaug kommer til å vinne hvert distanserenn i vinter, såfremt sykdom, smørebom eller andre unormale ting kommer i veien for henne, konkluderer han.

Verdenscupen i langrenn starter helgen 26.-28 november i finske Ruka. Sesongens høydepunkt, vinter-OL i Beijing, starter 4. februar neste år.