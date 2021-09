Krever 131.000 kroner i erstatning fra kjent norsk artist

Dersom artisten blir dømt skyldig, kan det hende han må punge ut over 100.000 kroner. Forsvarer Ida Andenæs poengterer at det finnes regler som gjør at dette beløpet kan senkes.

I den andre, og siste, dagen i retten kommer det frem at den kjente artisten lider av schizofreni.

Artisten, som er tiltalt for grov vold mot en NRK-ansatt i januar 2020, risikerer å måtte betale over 100.000 kroner i erstatning, selv om han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

DISKUTERER: Aktor Andreas Magne Alfoni Strand og forsvarer Ida Andenæs snakker før rettsaken starter. Foto: Line Haus/TV 2

Schizofreni

Onsdag forteller aktor at sakyndige mener artisten har en type schizofreni.

Både tirsdag og onsdag har pressen vært kastet ut av rettssalen i flere timer, mens sakyndige har vurdert hans tilstand.

Artisten har også hintet til en psykotisk tilstand, og fortalte i retten at han ikke var seg selv i den perioden av livet hans.

Aktor i saken, Andreas Magne Alfoni Strand, sier i sluttinnlegget at han mener artisten burde dømmes til tvungen psykisk helsevern av flere årsaker. Blant annet fordi artisten har sagt at han ikke vet om han ønsker å medisinere seg.

En annen årsak, er at aktor mener det er en viss sannsynlighet for at artisten kan være en fare for samfunnet om han ikke får hjelp.

Våpeninteresse

I retten ble det vist innhold fra tiltaltes sosiale medier, hvor han poserer med våpen.

Strand brukte lang tid på å spørre om hvorfor den tiltalte bruker våpen. Han mener dette er merkelig, siden tiltalte selv mener han i utgangspunktet er i mot vold.

Rett før sluttinnlegget onsdag formiddag, forteller aktor at våpeninteressen er noe han ønsket å spørre om, fordi det er viktig i forhold til spørsmålet om gjentagelsesfare for nye voldelige, kriminelle handlinger.

– Vi ser etter indikatorer som tilsier at det skal skje noe voldsomt, som er til fare for samfunnet. Vi ser indikasjoner på at han har en våpeninteresse. Det syns vi er bekymringsfult, når han har begått alvorlig vold, sier han til TV 2.

Tiltalte mener selv at våpenet var plombert.

Et av vitnene fortalte i retten at artisten hadde sagt han ønsket å skyte fornærmede. Vitnet mente likevel at det ikke var en trussel, men noe han sa for å uttrykke frustrasjon.

– Det er noe som gjør at vi er bekymret. Det er ikke uvanlig at man slenger ut seg med sånne ting, men i denne istuasjonen har vi noen som har begått alvorlig vold, under en vrangforestilling, sier Strand.

AKTOR: Andreas Magne Alfoni Strand mener tiltalte burde dømmes til tvungen psykisk helsevern. Foto: Line Haus/TV 2

Ønsker erstaning

Bistandsadvokat Mathias Tadesse Gebremichael ønsker at fornærmede skal få i overkant av 31.000 kroner i erstatning. Dette er penger fornærmede tapte i perioden han var sykemeldt etter voldshendelsen.

Fornærmede skadet en følelsesnerve i ansiktet da han ble slått, og har fortsatt tidvis en stikkende smerte og nummenhet i ansiktet. Dette er smerter han risikerer å leve med hele livet, ifølge legedokumenter som ble lest opp i retten.

Derfor ber Gebremichael om ytterligere 100.000 kroner i erstatning, blant annet på grunn av svekket livskvalitet etter skadene i ansiktet.

Forsvarer Ida Andenæs anerkjenner at klienten tar under anbefalt dose schizofreni-medisin, men poengterer at han frivillig har tatt medisiner i ett år.

Hun syns i utgangspunktet at erstatningsbeløpet er et greit beløp, men stiller spørsmål ved om tiltalte skal betale dette, da han tross alt var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Retten må vurdere hva som er riktig for ham å betale. Vi har regler rundt erstatningsansvar for personer uten skyldevne. Man må se på om det er rimelig at vedkommende skal bære hele det økonomiske tapet, eller om beløpet skal ned på grunn av den psykiske tilstanden han er i, sier hun til TV 2.

Andenæs mener for øvrig at vilkårene for tvungen psykisk helsevern ikke er oppfylt.