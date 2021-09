Juleklassikeren «Tre nøtter til Askepott» kommer i norsk format denne vinteren, og rollebesetningen har flere store navn.

Artist Astrid Smeplass (24), bedre kjent som Astrid S, spillefilmdebuterer sammen med skuespiller Cengiz Al (23). De har hovedrollene som Askepott og prinsen. Filmen har premiere 12. november i år.

– Klarte å snike meg med

Et annet kjent fjes som også blir å se i filmen, er tidligere Skal vi danse-deltaker Joakim Kleven (28).

– Dette er verdens minste rolle, jeg har ikke noen replikker eller noe som helst!, sier Kleven og ler idet TV 2 snakker med han på telefon.

Kleven forteller at hans statistrolle i filmen er som «baronens hjelper nummer 2», som er med å kle opp den onde stesøsteren til Askepott til det kongelige ballet.

Han forteller han fikk rollen gjennom en venninne som jobbet i produksjonen.

– Det er det som er så fantastisk gøy, at jeg klarte å snike meg med, sier Kleven.

Se de første klippene fra filmen – og Joakim Kleven i aksjon – i videovinduet øverst i saken.

Gikk «all in»

28-åringen innrømmer han kun er med i to scener, men til tross for den korte skjermtiden, så var det flere kostyme- og sminkeprøver.

– Til å ha en så utrolig liten rolle uten replikker, så ble det gjort veldig mye ut av det. De går «all inn» med hele «looken», de er virkelig så flinke, bedyrer han.

Han var imponert over at hele produksjonen, og syns det var stas å få være så tett på store navn i filmbransjen. 28-åringen er heller ikke fremmed for en framtidig karriere foran filmkamera.

– Selv om det var en så stor produksjon, så var alle så snille. Jeg elsket det, og fikk blod på tann for å kunne klare å være med på noen lignende senere, sier Kleven.

HAR HOVEDROLLENE: Astrid Smeplass og Cengiz Al har hovedrollene i nyinnspillingen av juleklassikeren Tre nøtter til Askepott. Foto: David Vu/Storm Films

«Amen, og ja takk!»

Kleven sier han føler seg heldig som har fått være med i filmen, spesielt fordi det siste halvannet året har vært preget av koronapandemien og lite sosialisering.

– Uten å høres for klisje ut, så vil jeg bare ha en veldig morsom hverdag. Så det er en av de morsomme tingene jeg fikk oppleve i år. Under en pandemi fikk jeg være med i en av de største norske filmproduksjonene – sånne ting er bare «Amen, og ja takk!», sier han og humrer.

Grunnen til at Kleven nå deler nyheten på sin personlige Instagram, er at noen av følgerne hans har vært svært oppmerksomme når de har sett traileren til filmen. Han er nemlig å se i traileren i to sekunder.

– Jeg er veldig spent på om jeg vises mer enn de to sekundene du ser meg i traileren, avslutter han.