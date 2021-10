Hjerneforsker om den giftige fisken i Norge: – Kan ramme hjerte og lunger

Dverg-fjesing er en svært giftig fisk som vanligvis holder til i Atlanterhavet, men som nå er oppdaget i Mandal i Agder.

Lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle sier til TV 2 at fiskens gift angriper de indre organene dersom man blir stukket.

Kommet til Norge

TV 2 kunne sist søndag fortelle om den giftige fiskearten dverg-fjesing som er kommet til Norge.

Trolig er det varmere vann som har ført fisken til norske farvann. Hobbyfisker Ingunn Josdal ble alvorlig syk etter å ha blitt stukket av fisken. Josdal forteller om en brennende intens smerte som var vanskelig å beskrive.

Ingunn Josdal ble stukket av en dverg-fjesing. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Giftstoffene

Dverg-fjesingens giftstoffer består i hovedsak av nervegiften Trachinin og proteinet Serotonin. Proteinet har vi mennesker i oss og det er vi helt avhengig av. Proteinet styrer blant annet humøret vårt. Problemene kommer når man får for mye av det og samtidig får i seg nervegiften Trachinin.

Lege, og en av landets fremste hjerneforskere, Ole Petter Hjelle sier at dverg-fjesingens giftcoctail vil ramme hardt.

Ole Petter Hjelle er både lege og hjerneforsker. Foto: Gorm Rødseth / TV 2

– Når det gjelder nervegiften Trachinin så kan den påvirke indre organer, som hjertet og lungene, dersom giften kommer i blodet. Ved store mengder så kan det få alvorlige følger og det finnes eksempler på mennesker som har dødd av giften, men da har de hatt underliggende sykdommer.

Han sier mengden gift i fisken trolig ikke er nok til å ta liv, men at det kan føre til nedsatt lungekapasitet i en periode.

Nervegiften vil ikke bli værende lenge i kroppen.

– Nei, den vil renses ut av kroppen i løpet av noen timer eller dager, men den kan etterlate seg skade, sier Hjelle.

Usikker på senvirkninger

Den andre stoffet i fiskens gift er Serotonin. Det er et protein som alle mennesker har og som vi er avhengige av. Likevel kan for lite eller for mye Serotinin få betydning.

– Det som fører til de ekstreme smertene rundt der man har blitt stukket av fisken, er nettopp proteinet Serotonin. Når man får en overdose av dette så reagerer hjernen og sender beskjed lokalt der man har blitt stukket. Man begynner ganske raskt å kaldsvette, blir svimmel og opplever en ubeskrivelig smerte. Denne overdosen av Serotonin vil være i kroppen i lang tid, sier hjerneforskeren.

Han er usikker på senvirkningene av denne giftcoctailen.

– Det er forsket lite på denne fiskens giftcoctail og dens virkninger på sikt, sier Hjelle.

Varmebehandles

Hjerneforskerens beste råd dersom man blir stukket av en dverg-fjesing er varmebehandling.

– Få stikkstedet i varmt vann, helst rundt 40 grader. Da vil giftkjertlene bli nøytralisert og smertene blir ikke så intense. Vanlig smertestillende kan til en viss grad også hjelpe. Det finnes ingen motgift mot denne giftkombinasjonen, men jeg regner med at det ikke er langt fram i tid før det kommer.

Det var artsfisker Asgeir Alvestad som oppdaget fisken på strender i Mandal i september.

Artsfisker Asgeir Alvestad med et eksemplar av dverg-fjesing. Foto: Trond Solvang / TV 2

– Jeg fikk tips om at arten trolig var blitt sett i Mandal så jeg dro rett dit. På to timer fikk jeg ti stykker. Det er gøy for oss artsfiskere, men samtidig er det viktig å advare folk mot denne fisken som er Nord-Europas giftigste, sier Alvestad til TV 2.