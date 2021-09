Erosjon i en bekk var årsaken til skredet som drepte ti mennesker

Erosjon i Tistilbekken var årsaken til skredet som drepte ti mennesker i Gjerdrum. Utvalget mener kommunen burde gjort mer for å sikre området der skredet gikk, etter at de mottok tydelige advarsler.

Gjerdrumutvalget har jobbet siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet.

Konklusjonen i rapporten er at Tistilbekken som lå like i nærheten av der skredet forekom, var sterkt rammet av erosjon.

Det skapte en « situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020,» skriver utvalget i rapporten.

Tistilbekken begynner nærmere Ask sentrum, og renner ut i selve områdete der skredet gikk.

SKRED: Over 200.000 kvadratmeter ble rammet av skredet. Søk- og redningsaksjonen pågikk i flere måneder.

Våt høst en direkte utløsende faktor

Erosjon er en nedsliting av landflaten ved naturlige prosesser, for eksempel vann, som eksempel slitasjen en rennende bekk påfører kvikkleire.

Rapporten peker på at høsten 2020 var den våteste sesongen som er registrert i området der skredet gikk siden høsten 2000, og at den fuktige høsten var en direkte utløsende faktor.

«At dette ikke skjedde i 2000, men kunne skje i 2020, er etter utvalgets oppfatning et resultat av at erosjon i mellomtiden hadde redusert stabiliteten i skråningen og marginen mot skred,» skriver utvalget.

Kommunen fulgte ikke opp advarsel

Utvalget har trukket frem at det ble advart mot den farlige situasjonen knyttet til kvikkleiren der Nystulia ligger flere ganger fra tidlig 2000-tallet.

I 2009 bestilte Gjerdrum kommune en rapport fra Asplan Viak om overvannshåndtering på Ask. I rapporten ble det anbefalt erosjonssikring i den delen av Tistilbekken der skredet ble utløst.

Kommunen fulgte opp dette med å stille strengere krav til overvannshåndtering av fremtidige utbygginger, men gjorde lite for å bedre situasjonen.

Utvalget mener at kunnskapen om erosjon og fare for skred burde ført til at kommunen iverksatte erosjonssikringstiltak i nedre del av Tistilbekken der skredet startet.

Dette ville, ifølge utvalget, redusert risikoen for et kvikkleireskred.

Utvalget ønsker helst ikke å dele ansvar i første omgang, men er tydelige på at kommunen har et overordnet ansvar for innbyggere.

– Kommunen har et ansvar for å ta vare på sikkerheten til folk, slår utvalgsleder Inge Ryan fast under presentasjonen av rapporten.

Selve ansvarsfordelingen lover utvalget å komme tilbake til i del to av rapporten, som skal leveres 31. januar 2022.

– Ansvar skal vi komme tilbake til. Grunneier har et ansvar, lovgiver har også et ansvar. Akkurat det skal vi komme tilbake til i del to, sier Ryan til TV 2.

Ville ikke skjedd i dag

Det var boligprosjektet ved navn Nystulia som ble rammet av skredet. Over 30 leiligheter boligprosjektet raste sammen.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan både hydrologer og geoteknikere advarte mot å bygge ut prosjektet tidlig på 2000-tallet.

I rapporten skriver utvalget at de neppe tror prosjektet ville blitt bygd ut i dag. Dette fordi regelverk og veiledere har blitt skjerpet.

De slår fast at det ikke ble gjort vurderinger av områdestabilitet vest for Holmen, der skredet startet.

« Regelverket og veiledningen den gang forutsatte ikke at det skulle gjøres geotekniske vurderinger så langt fra utbyggingsområdet. Regelverk og veiledere har senere blitt skjerpet og gjort mer detaljerte, og geotekniske rådgivere ville i dag trolig inkludert området vest for Holmen i en analyse av områdestabilitet. Dagens praksis ville uansett innebære at det ville ha blitt gjennomført flere grunnboringer sør for Nystulia. Ved eventuelle funn av kvikkleire der, ville en også måtte ha vurdert stabiliteten ved Holmen,» står det i rapporten.

Ble bygget tross flere advarsler

Det var natt til den 30. desember i fjor at et tort leirskred rammet ni bygninger med over 30 leiligheter på Ask i Gjerdrum.

Ti mennesker mistet livet i skredet.

Leteaksjonen etter overlevende og etter hvert omkomne pågikk i flere måneder etter skredet. De siste ble funnet først i mars.

Leirskredet var omlag 300 meter bredt og 900 meter langt. Oversikter fra NVE har slått fast at over 200.000 kvadratmeter ble berørt av raset.

Området som ble rammet av raset var såkalt kvikkleire. Boligene i Nystulia ble bygget tidlig på 2000-tallet.

Allerede i 2008 advarte en hydrolog mot å bygge ytterligere i området, fordi han mente det var stor fare for erosjon i området i Ask og at hele området kunne rase ut.

Norges Geotekniske institutt vurderte også risikoen for skred i området som høy i en rapport fra 2005.

Kommer med full utredning

I tillegg til å undersøke årsakene til skredet i Gjerdrum, skal utvalget vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet.

Utvalget skal levere en samlet utredning innen 31. januar 2022.

På pressekonferansen og presentasjonen onsdag ønsket utvalget foreløpig ikke å legge ansvar på enkeltaktører.