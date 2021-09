Seksåringen nektet å fjerne munnbindet – nå går skolebildet hans viralt

Seks år gamle Mason Peoples gledet seg til å ta klassebilde på skolen i Las Vegas. Han hadde dagen før lagt frem sin favorittskjorte og øvd på et pent smil.

– Sønnen min hadde faktisk mistet fire tenner få uker før bildene skulle tas, og han var så stolt av smilet sitt, sier moren Nicole Peoples til CNN.

Peoples forteller videre at hun, i starten av skoleåret, hadde snakket med barna sine om viktigheten omkring bruk av munnbind.

– Vi snakket om hvor viktig det var å alltid ha på seg munnbindet for å forhindre smittespredning.

TV 2 har vært i kontakt med seksåringens mor, og fått tillatelse til å publisere bildet.

«Jeg er så stolt»

Seks år gamle Mason tok moren på ordet, og ønsket å beholde masken på – selv under skolefotograferingen.

Da han kom hjem samme dag, var han stolt over å kunne fortelle moren hvor flink han hadde vært.

Det resulterte i et Facebook-innlegg som nå har spredd seg over de ganske land.

«Jeg er så stolt av ham for at han holdt ord, men jeg burde vel ha vært mer tydelig akkurat denne dagen», skriver hun på Facebook etterfulgt av flere latter-emojier.

Etter publiseringen 20. september, har bildet gått sin seiersgang på både store og små amerikanske nettsteder.

Selv forklarer Mason hva han sa da fotografen ba ham om å fjerne masken.

– Jeg sa: «Nei, ellers takk. Moren min sier jeg ikke får lov», forteller seksåringen selv til CNN.

Startet kronerulling

Etter all publisiteten har flere privatpersoner tatt kontakt med Peoples og spurt om de kan gjøre noe fint for sønnen.

Det har resultert i en kronerulling på nettstedet GoFundMe, hvor pengene skal gå til Masons høyere utdanning.

«Mason og jeg er overlykkelige over all kjærlighet vi har mottatt etter skolebildet hans. Han har lest mange av kommentarene deres med det største smilet om munnen. Han er så glad for å se at så mange av dere som er stolte av ham, og sier at han har gjort en god jobb», skriver Nicole, og fortsetter:

«Han er en så godhjertet, omsorgsfull, kjærlig, smart og hjelpsom liten gutt. Takk for at dere har vist ham at hans ærlighet og integritet vil gjøre en forskjell her i denne verden.»