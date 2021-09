Sjokkerte med ville utsagn – nå er Fie Laursen gravid

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hun har tidligere sagt at hun er villig til å dø på operasjonsbordet, men nå deler danske Fie Laursen (25) at hun venter et barn.

Det skriver hun selv på Instagram.

«Et lite mirakel vokser inn min mage. En ubetinget kjærlighet og ro, jeg aldri før har merket. Stjernen, som har skapt et lys så stort at jeg ikke kan gjøre annet enn å skape en stabil, sikker og kjærlig framtid for deg,» skriver hun og deler et bilde der hun viser frem graviditetstesten.

Hun er en kontroversiell influenser som har måttet tåle mye kritikk og hat, og hun skriver at hun er redd for at det skal gå utover barnet.

«Tenk å dele mitt livs største lykke med dere, og samtidig frykte at folks motstand og hat skal gå utover min lille. Alt som har skjedd før er fullstendig likegyldig».

Ga bort plastisk kirurgi

Fie Laursen fikk oppmerksomhet i Norge da hun i 2020 delte en konkurranse på Instagram hvor man kunne vinne en gratis kirurgisk operasjon.

En av de som reagerte sterkt var den norske influenseren Kristin Gjelsvik. Det fikk Laursen til å tenne på alle pluggene.

– For å være ærlig tror jeg det er på tide at Kristin holder kjeft! Hun angriper kvinner som velger å ikke være naturlige, og i hennes lille verden er det bare hennes mening som stemmer. Hun er verken tolerant eller respektfull når det kommer til valg andre kvinner gjør med kroppen sin, sa hun til God kveld Norge da.

Da hun møtte Dorthe Skappel samme år, fortalte hun at hun har fikset på det meste.

– Jeg har fikset brystene mine, tatt botox i haka, kinnbeina, litt på nesa og pannen. Så har jeg fjernet dobbelthaka, fjernet fett på magen, lårene og sidene. I tillegg har jeg fylt leppene og fikset tennene. Jeg tror jeg har brukt 400 000 kroner bare på ansiktet, sa Laursen.

Skrev avskjedsbrev før operasjon

Hun fortalte også at hvis hun døde på operasjonsbordet, var det en risiko hun var villig til å ta.

– Jeg skrev et avskjedsbrev til moren min den kvelden jeg skulle opereres, da sjansen for å dø er veldig høy. Men de vet jo hva konsekvensene er, så da er det jo bedre for dem at jeg sier farvel enn om jeg ikke sier noe, sa 25-åringen.

– Men det er jo farlig å ligge i narkose, du kan jo dø av det og. Hva er det som gjør at du vil ta en operasjon som er livsfarlig?

– Selv om man kan dø av å ta disse operasjonene, kan man også overleve og få en flott kropp. Hvis man dør i narkose så sover man jo, og da merker man i prinsippet ikke at man dør, fortalte influenseren.

Nå som hun er gravid har hun kommet på andre tanker, og skriver på Instagram at hun ikke ønsker barnet skal gjøre som henne. Laursen skriver om seg selv i tredjeperson.

«Hun vil gjøre alt, for at du ikke skal gå i samme spor, for en engel som deg må aldri brenne. Og hvis du gjør, for alle gjør feil, så går mor gjennom ilden og slukker den for deg. For ingen kommer til å røre deg som de har gjort med meg».