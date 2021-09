Serielederens trener om motstanderens overgangspolitikk: – En viss form for kannibalisme

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen forstår godt at Stavanger Oilers henter spillerne deres, men han tror ikke det er det beste for norsk hockey.

Sparta har vært det beste laget i Norge så langt denne sesongen. De topper tabellen etter seks serierunder.

Nå byr de opp til fest. Sparta Amfi skal fylles. Det er gratis inngang for alle.

Stavanger Oilers er motstander i torsdagens kamp, som du kan se på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Hjem til hockeyfesten og oppgjøret kommer flere tidligere Sparta-spillere, som nå spiller for Oilers.

Det har Sparta-trener Sjur Robert Nilsen flere meninger om.

– Må ha lag å spille med

– Hva tenker du om det at Oilers har hentet spillere som har gjort det godt hos dere?

– Det er jo sånn denne verdenen er. Jeg har stor tro på det at du må ha lyst til å være her. Det er noen som har vært her i mange år, som har fått tilbud fra et presumptivt bedre lag. Kanskje har de trengt et miljøskifte for å komme videre. Det er forståelig at spillerne kan ønske det. Så kan jeg ha mine meninger om det. Oilers må jo også ha lag å spille mot, svarer han.

På det nåværende Oilers-laget er det fire Sarpsborg-menn. Tommy Kristiansen, Kristian Østby, Christoffer Karlsen og Andreas Klavestad.

Sistnevnte er ute med suspensjon og ikke med torsdag.

BETALTE SELV: Oilers-spiller Tommy Kristiansen ønsket seg tilbake til Stavanger-klubben i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kristiansen betalte seg ut av kontrakten med Sparta i 2019 for å få spille for Oilers. Nilsen forstår godt at det han omtaler som "lokomotivet i norsk hockey" ønsket seg den daværende landslagsspilleren.

– At de henter "ferdige" spillere som Tommy skjønner jeg. Han var en spiller som var på høyden av sin karriere. Men jeg skjønner ikke alltid tanken om å hente de på vei opp karrierestigen. Hvor mange av Oilers-talentene de senere årene er det som ikke har nådd helt opp? Er det så smart for Oilers eller norsk hockey at de henter spillerne som er på vei opp hos sine konkurrenter? Skal ikke de klare å utvikle sin egen Karlsen eller Østby? Spør treneren.

– Kannibalisme

Nilsen tror det ville vært fordelaktig for norsk hockey hvis klubbene fokuserte på å ferdigutvikle sine talenter, heller enn å hente motstanderens beste unge spillere.

– Noen av spillerne de har hentet fra Sparta skulle de klart å fikse selv. Jeg skjønner gutta og at de ser muligheten til å vinne, det å vinne er jo en stor grunn til at vi holder på med dette. Men det er en viss form for kannibalisme. Noen ganger kan det være tungt for en trener når man har vært med å utvikle spillere og man føler at man ikke helt får betaling for det, sier han.

Gjennom samtalen påpekte han flere ganger at han har forståelse for at Oilers og andre storklubber gjør det på denne måten, men han skulle helst sett at det ble gjort annerledes.

Han skryter av Oilers og mener klubben drives på en kjempebra måte og at det er gjort en god jobb der i mange år.

Treneren skryter også av hockeykulturen i egen by.

– Her i Sarpsborg er det folk på tribunen, du hører det hvis du ikke leverer varene, både i butikken og i nærmiljøet. Det er interesse for det vi driver med. Også er sarpinger tydelige. Det får spillerne beina i nesa av. De fleste spillerne som går ut av Sparta-systemet er også godt trent. Jeg har forståelse for at Higson (Pål Higson, Oilers-leder, jou anm) titter hit, sier Nilsen.

ENIG: Oilers-leder Pål Higson er enig med Sjur Robert Nilsen i at alle klubber har et ansvar for utviklingen av unge spillere. Foto: Carina Johansen / NTB

Oilers-lederen svarer

Higson har blitt konfrontert med noen av uttalelsene til Nilsen.

– Jeg er enig med Sjur i at alle i norsk hockey har et ansvar for utviklingen av unge spillere. Det er noe vi tar svært seriøst i Oilers. Uten å kjenne alle klubbene inngående, vil jeg tro at vi har flest ansatte trenere på juniornivå i landet, sier han.

Oilers-lederen trekker frem at Kristiansen kom til Oilers som "senior" og at Henriksen er Stavanger-gutt.

– At Østby og Karlsen selv ville til oss for å fortsette den fine utviklingen de hadde i Sparta, ser vi på som et kompliment til klubben vår. Vi har som sagt alle et ansvar for å utvikle unge norske spillere og det går ikke på bekostning av lokale spillere, men kommer i tillegg til det. Vi har mange unge lokale spillere i laget. Men når de blir for gode for oss, så går de videre til internasjonal ishockey, som for eksempel Mathias Trettenes, Johannes Johannesen og Markus Vikingstad. Det er en naturlig syklus som er bra for norsk ishockey, mener han.

ØNSKER FULLE TRIBUNER: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen håper Sparta Amfi fylles torsdag. Foto: Carina Johansen / NTB

– En jobb å gjøre

Sparta-treneren håper at torsdagens kamp blir foran et fullsatt Sparta Amfi, men han er usikker på hvor enkelt det er å få supporterne tilbake på tribunene.

– Hvis vi ser til andre land er det er del som sliter med å få folk tilbake på tribunene etter gjenåpning. Hvorfor folk ikke løper tilbake til ishallen eller fotballstadion er vanskelig å si. Det kan for eksempel skyldes redsel eller nye vaner. Folk sitter kanskje heller hjemme og ser kampen fra godstolen. Vi har en jobb å gjøre med å få folk tilbake på tribunene, sier han.

Treneren mener derfor at egen klubb gjør alt rett med å gi gratis inngang til denne kampen.

Han tror det blir en tøff kamp, mot et lag han mener har prestert bedre enn hva poengfangsten tilsier.

– De to siste kampene ljuger nok resultatet deres litt, objektivt sett. De hadde fortjent å ta med noen poeng fra de to kampene, sier Nilsen som satt midt under analysen av torsdagens motstander da undertegnede ringte.