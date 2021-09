Ingen grunn til panikk ved pumpene

Det er to bensinstasjoner i nabolaget mitt, begge har gått tom for drivstoff. Folk forteller at de ikke har fått tak i bensin før på tiende forsøk og at de da har møtt lange køer og amper stemning.

Det er ikke tomt

Panikken begynte først å spre seg torsdag kveld da det ble kjent at fem BP- stasjoner måtte stenge fordi de ikke hadde mer drivstoff igjen. På søndag rapporterte BP at en tredjedel av deres britiske stasjoner hadde gått tom.

Hele helgen var preget av lange køer og hissige utbrudd ved bensinpumpene.

Folk bruker i snitt 10 pund mer enn det de vanligvis gjør og motor- og sykkelforhandler Halfords sier salget av jerrykanner er 17 ganger høyere enn normalt.

Myndighetenes beskjed om å ikke panikkjøpe har hatt motsatt effekt og har ført til formaninger om at folk må skjerpe seg, oppføre seg som normalt og ikke hamstre. At det er deres skyld at Storbritannia nå har gått «tom».

Men det er ikke tomt. Årsaken til at ambulansesjåfører har møtt tomme pumper er ikke mangelen på drivstoff, men mangel på transportsjåfører som kan kjøre drivstoff ut til pumpene.

Det i kombinasjon med skyhøy etterspørsel har ført til at arbeidere i nødetaten er redd for at de ikke får utført jobben sin.

Tonje Iversen, TV 2s korrespondent i London

Brexit og pandemien

Så hvorfor mangler Storbritannia cirka 100 000 transportsjåfører? Spørsmål om årsak blir fort et spørsmål om skyld og mye av skylden får Brexit og koronapandemien.

Da koronaviruset spredde seg, valgte mange utenlandske sjåfører å dra hjem og de har ikke kommet tilbake. Nye immigrasjonsregler etter Brexit gjør det vanskeligere for europeere å bo og jobbe i Storbritannia.

Dette har fått mange til å rope høyt om at transportsjåfører må føres opp på listen av yrker som er unntatt strenge immigrasjonsregler fordi man nettopp mangler folk i denne yrkesgruppen

Den konservative regjerningen mener at immigrasjon ikke er svaret, men at disse jobbene heller må gjøres mer attraktive.

Vil ha flere unge britiske sjåfører

Dårlige arbeids- og lønnsvilkår skremmer folk bort fra yrket, sier fagforeninger. Mye må gjøres for å få unge mennesker til å velge et liv på veien.

Dessuten tar det tid å utdanne transportsjåfører. Under pandemien stoppet mye opp, også opplæring av yrkessjåfører.

Mangelen på transportsjåfører fører også til tomme butikkhyller og advarslene kommer nesten daglig nå: det kan bli tomt for vin, øl, brus, kalkun og til og med leker. «Julen risikerer å bli avlyst», skriver britiske tabloider.

Nødplaner

Regjeringen har annonsert at de vil gi tusenvis europeiske transportsjåfører et midlertidig visum som skal vare fram til 24 desember. Men det å bli «sparket ut» på juleaften etter bare noen måneder har fått mange til å stille spørsmål ved hvorfor transportsjåfører skulle velge å komme til Storbritannia når det også er mangel på sjåfører i Europa, og når flere europeiske land har bedre fasiliteter for å ivareta denne yrkesgruppen.

Under regjeringens kriseplan kan drivstoffsalget bli rasjonert og åpningstider begrenset i et forsøk på å håndtere panikkjøp og hamstring. Boris Johnson har også satt hæren i beredskap og opptil 150 militære tankbilsjåfører vil forberede seg på å levere til stasjoner som har gått tom, skriver BBC.

Det mange frykter er at tomme hyller og varemangel blir den nye hverdagen etter pandemien og Brexit. For det er ikke bare transportsjåfører som mangler. Supermarked, hurtigmat- og pubkjeder sliter med å finne nok ansatte.

Utenfor EUs fellesmarkedet og tollunion blir det unektelig mer friksjon ved grensene som britiske bedrifter ikke tidligere har møtt.

Boris Johnson sier ukontrollert innvandring fra EU ikke er løsningen, men er med på å presse lønningene nedover.

Tegn til bedring

Ifølge The Petrol Retailers Association (Bensinforhandlerforeningen) er det likevel noen tegn til bedring og britiske myndigheter tror ting vil normalisere seg når bilister med full tank har roet seg ned og ikke trenger å fylle opp tanken på en stund.

Statsminister Boris Johnson sier panikkjøp ved pumpene har vært forårsaket av en misforståelse om at det er større mangel på transportsjåfører i denne sektoren enn det det egentlig er.

Fabrikkert krise

Transportminister, Grant Shapps hevdet nylig at krisen var fabrikkert og skapt av at en transportforening lekket informasjon fra et privat møte til media.



– Vi må sørge for at folk blir beroliget fordi det er nok drivstoff i landet, sa Shapps til Sky News.

Fingre blir pekt mot The Road Haulage Association, men til The Guardian sier foreningen at beskyldingene er latterlige. RHA sier de i flere år har påpekt den økende mangelen på lastebilsjåfører og advart om at en forsyningskjedekrise før eller senere vil ramme landet. Ifølge foreningen har problemet med mangel på arbeidskraft blitt kraftig akselerert av Brexit og korona.