Norwegian gjenåpner flere av basene i Norge

– Det er en gledens dag. Det betyr at vi er enda et skritt nærmere normal, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Skari Hyggen til TV 2.

Etter halvannet år med permitteringer for Norwegian, skal endelig flere ansatte få komme tilbake på jobb. Flyselskapet gjenåpner basene sine i Bergen, Stavanger og Trondheim fra og med 1. oktober.

Årsaken til gjenåpningen er økende trafikk.

– I tråd med økende trafikk er det hensiktsmessig for oss å gjenåpne basene. Vi er generelt også veldig glade for det fotfestet vi har i de viktige regionene i Norge, sier Skari Hyggen.

Nærmere 300 tilbake i jobb

Det betyr at totalt 112 piloter og 165 kabinansatte i Bergen, Stavanger og Trondheim får komme tilbake igjen på jobb. I tillegg er planen å øke antallet kabinansatte i Stavanger.

– For de ansatte gir baseåpningene en enklere arbeidshverdag med mindre pendling, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

KORONA: Flere parkerte Norwegian-fly på Bergen Flesland. Foto: Frode Hoff / TV 2

Selv om produksjonen for Norwegian nærmest stanset opp 13. mars 2020, ble basene offisielt midlertidig stengt 10. november 2020.

Før pandemien hadde flyselskapet over 11.000 ansatte og 156 fly i drift. Da pandemien herjet i fjor, var det i underkant av hundre Norwegian-piloter i jobb på det færreste, ifølge selskapet. I dag er det rundt 3000 ansatte og 51 fly i flåten.

Per nå er det ikke tatt noen beslutninger om flere baseåpninger.

VEDLIKEHOLDT: Norwegian-flyene har vært vedlikeholdt gjennom hele pandemien». Foto: Frode Hoff / TV 2

– I Norge har vi nå åpnet de basene vi hadde før pandemien, og egentlig kan vi si at produksjonen her i landet nå er litt større enn før pandemien, fordi vi har flyttet noen kolleger fra andre baser som vi har stengt, for eksempel har vi fått omkring 200 kabinansatte fra Spania, og piloter fra Sverige til basen hovedsakelig i Oslo, forteller Skari Hyggen.

Reiseboom etter lettelser

Samme dag som Norwegian gjenåpner basene sine 1. oktober, fjernes også det globale reiserådet.

Det innebærer at det ikke lenger frarådes å reise til andre land i verden - noe Norwegian har merket på bestillingene.

– Vi merker at reiselysten er stor, og at mange nå gleder seg til en etterlengtet ferie og avbrekk denne høsten og vinteren.

Gjenåpningen fører også til flere direkteruter både innenlands og utenlands fra flyplassene i Bergen, Stavanger og Trondheim.

– Nytt den siste uken er at kundene også bestiller reiser med litt lengere tidshorisont, altså også inn mot sommeren neste år, allerede nå.