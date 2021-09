Krever erstatning: – Drap begått med en råskap vi sjelden ser

Bistandsadvokatene gav et tydelig innblikk i hvor kolossal belastning det har vært for familiene å miste Jan-Øystein (42) og Silje (29).

På nest siste dag av rettssaken etter hospits-drapet i Bergen, understreket bistandsadvokatene til avdøde Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje (29) den enorme belastningen drapene har vært for de etterlatte.

– Det uopprettelige tapet og savnet er helt gjennomgående, sier bistandsadvokat Cecilie Wallevik, som representerer moren til Hilby.

Det var 13. januar 2020 at to mennesker funnet døde i en elv ved Osavatnet nær Gullfjellet i Bergen.

De avdøde viste seg å være 42 år gamle Hilby, og 29 år gamle Silje. Begge ble brutalt knivdrept på rom 305 ved hospitset i Møllendalsveien i Bergen den aktuelle helgen i januar.

Silje omtales kun med fornavn av hensyn til ønske fra familien.

FUNNSTEDET: Her ved Osevatn turområde nær Gullfjell ble de drepte funnet av en turgåer. Foto: Kåre Breivik / TV2

Dette er erstatningskravene

Tirsdag ba statsadvokat Benedicte Hordnes om 20 års fengsel og forvaring for både 58-åringen som hadde erkjent begge drapene. Hun ba også om 20 års fengsel for den 34 år gamle nattevakten.

– Hvis man løfter blikket, må man huske på hva vi står overfor - et grotesk dobbeltdrap, der de har planlagt dette på forhånd. De låser seg inn og går straks løs på to sovende mennesker i deres egen seng om natten. Slik dette fremstår, er dette en ren henrettelse, sier Hordnes.

Onsdag var det bistandsadvokatene sin tur til å be om erstatning for drapene.

Bistandsadvokat Wallevik ba om 250.000 kroner i erstatning til Hilby sin mor, pluss 25.000 kroner til gravferd.

Wallevik ba også om 150.000 kroner i erstatning til Hilby sin far. Denne summen var litt nedjustert grunnet lite kontakt med sønnen.

– Saken har vært en umenneskelig belastning for de etterlatte, etter en fullstendig meningsløs drapshandling. At volden og drapet skjer som følge av at Jan-Øystein angivelig skylder et lite pengebeløp, og at tiltalte har blitt krenket, er helt umulig å fatte for de etterlatte, sier Wallevik.

ÅSTEDET: Rettssaken etter hospits-drapet har vært hele fire uker lang. Årsaken er at det er fem tiltalte, og en lang rekke bevis som måtte gjennomgås. Foto: Marit Hommedal / NTB.

Enorm belastning

Også bistandsadvokat Ivar Blikra som representerer Silje sin familie kom med sine erstatningskrav.

Han ba om at familien fikk 250.000 kroner i oppreisning til hver av de tre etterlatte mor, far og datter. Altså totalt 750.000 kroner.

I tillegg krevde han dekking av 27.744 kronene til gravferden.

Også Blikra understreket den enorme belastningen drapet har vært for familien.

– Naturstridig å miste et barn

– Dette er en sak med kun straffeskjerpende momenter. Alle drapshandlinger er grove, men drapet på Silje var svært grovt, og nærmest grotesk. Drapet er begått med en råskap man sjelden ser, sier Blikra.

At drapet skal ha skjedd som følge av et pengekrav, er komplett uforståelig for familiene.

– De etterlatte sin visshet om drapets brutale omstendigheter gjør dette ekstra vanskelig å leve med. Her er to foreldre og søsken som ble fratatt sin datter, søster og mor. Som det ble sagt i moren sin forklaring, så skal ikke foreldre måtte begrave sitt barn. Det er noe naturstridig i det å miste et barn i altfor ung alder, sier Blikra.

FUNNSTED: Her ved Osavatnet nær Gullfjellet ble liket av de to avdøde funnet, mandag 13. januar 2020. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Ønsker denne straffen for øvrige

I tillegg til fengsel i 20 år for 58-åringen og den 34 år gamle nattevakten, ba aktor tirsdag om følgende straffer for de øvrige tre tiltalte.

For 24-åringen som også er medtiltalt for drapet, men som skal ha hatt en rolle der han holdt vakt utenfor drapsrommet, ønsker aktor 14 år

For 35-åringen som er tiltalt for vold, tyveri og fjerning av bevis, ønsker aktor fengsel i ett år og fire måneder.

– Det er blant annet skjerpende at tyveriet skjer rett fra halsen til Jan-Øystein, sier politiadvokat Høyland.

For 38-åringen som er tiltalt for fjerning av bevis, mener aktor straffen bør være 104 timer samfunsstraff.

De to sistnevnte skal ikke ha vært med på drapene, men bistått med å vaske og rydde åstedet, og kjørt likene til foten av Gullfjell der de dumpet likene i en elv.