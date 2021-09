Bruker Norge som skrekkeksempel: – Vi må ikke gjøre som Oslo

Fullvaksinerte svensker kan nå vende tilbake til en hverdag med nærmest ingen restriksjoner. Overlege Johan Styrud ved Danderud sykehus bekymrer seg for at den svenske gjenåpningen vil ligne på den norske.

– Jeg så skrekkscener fra Norge der folk danset på bordet, sang og klemte hverandre, sier Styrud til TV 2.

BEKYMRET: Overlege Johan Styrud mener at det ikke er nok kapasitet til ta i mot enda en smittebølge. Foto: Anders Wiklund/TT

Overlegen mener det er viktig at Sverige ikke får et større press på sykehusene, og anbefaler alle å fortsatt holde avstand.

– Vi skulle kanskje ha åpnet litt og litt, men jeg forstår at vi er lei av restriksjonene, sier han.

I Sverige er 17 prosent ikke vaksinerte. Styrud er bekymret for dem, spesielt de i områdene med lavest vaksinasjonsgrad.

– Er man ikke vaksinert bør man ikke omgås igjen, sier overlegen.

Normalt med fest

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet synes at premisset til Styrud «er litt rart».

SMITTEVERN: Line Vold presiserer at rådene om å holde seg hjemme når man er syk, og teste seg ved symptomer fortsatt gjelder Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ettersom vi har gjenåpnet og metersregelen ikke gjelder lenger, kan folk oppføre seg mer som før pandemien, sier Vold.

Hun poengterer at feiring er en del at et samfunn som normaliseres:

– Jeg ønsker svenskene lykke til med sin gjenåpning!

GODT RUSTET: Espen Rostrup Nakstad mener Norge fortsatt er et av landende med best beredskap. Foto: Ole Berg-rusten

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet tror Norges gjenåpning ikke skiller seg ut fra andre land.

– Vi er tross alt blant landene som har ventet lengst med å gjenåpne, og har beholdt beredskapen for å håndtere eventuelle nye smittebølger, sier Nakstad.

Forberedt

Den svenske bransjeforeningen Visita forteller at besøksnæringen i Sverige er forberedt på å ta i mot festsultne svensker. Det etter en lang periode med tiltak.

Dan-Aria Sucuri, kommunikasjonsrådgiver i Visita, bekrefter at også de har fått med seg gjenåpningstilstandene i Norge i helgen.

– Mange i bransjen har sett hva som gikk galt i Oslo og tatt lærdom fra våre norske naboer, sier han.

Lærdom til tross, forteller Sucuri at de ikke har noen spesielle nye tiltak, men han forventer lange køer.

– På tide

For mange svensker er dette en dag de har ventet lenge på.

– Det føles rett, og jeg ser frem til å kunne være sosial med andre som forhåpentligvis er fullvaksinerte, sier Jonas Hedstrøm til TV 2.

GLAD: Jonas Hedstrøm er glad for at han kan gå på idrettsarrangement med fulle tribuner Foto: Petter Sørum-Johansen/TV 2

Hedstrøm bekymrer seg ikke for at gjenåpningen vil bli kaotisk.

– Den risken finnes alltid, men i Sverige har alt vært relativt åpent så jeg tror ikke det blir et like stort press, sier han.

– Det blir kaos

Annabella sier at det har vært helt fullt i sommer og frykter at gjenåpningen vil føre til kaos.

– Man kunne gjerne beholdt noen restriksjoner og ventet litt med å åpne opp, sier Annabella til TV 2.

FRYKTER KAOS: Annabella synes at den svenske regjeringen skulle ventet litt med gjenåpningen Foto: Petter Sørum-Johansen/TV 2

Hun mener at det er alt for mange som ikke er vaksinert.

– Det er mye smitte her og alle burde gå å vaksinere seg for å hjelpe samholdet, spesielt de eldre og syke, sier Annabella.