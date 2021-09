Carlo Ancelotti sier de er bekymret og lei seg etter sjokktapet for Sheriff Tiraspol. De «ukjente» gruppelederne fra Moldova er fra seg av lykke.

Det ble et sjokktap for Real Madrid da Sheriff Tiraspol gjestet Bernabeu i Champions League tirsdag kveld.

Etter to spilte kamper står Real Madrid med tre poeng - Sheriff, som var ukjent for mange før gruppespillet, leder gruppe D med seks av seks mulige poeng.

– Dette er helt utrolig. Jeg er veldig glad for disse tre poengene, men vi er i en veldig vanskelig gruppe og dette var en tøff kamp mot en av de beste klubbene i verden. Det er mange følelser i omløp nå, og om du vil snakke med meg to sekunder til kommer jeg til å begynne å gråte, sier Sheriff-målvakt Giorgos Athanasiadis, som også ble kåret til banens beste.

Ancelotti: – Vi er mer enn bekymret

Like god stemning var det naturligvis ikke i Real Madrid-leiren etter kampen.

– Vi er mer enn bekymret. Vi er lei oss, sier Carlo Ancelotti på pressekonferansen etter kampen.

Real Madrid-treneren mener det var uflaks som kostet dem seieren.

– Du kan si vi var uheldig, for vi tapte kampen i de små detaljene. Scoringene deres kommer etter en kontring og et innkast. Vi hadde mange skudd på mål, men noen ganger er det flaks som avgjør kamper. Alt gikk deres vei, mens ingenting gikk vår vei, oppsummerer italieneren.

– Vi spilte med høy intensitet, men vi kunne kanskje vært bedre på de siste meterne. Sheriff forsvarte seg bra og med alt de hadde. De var veldig kompakte i forsvar. Men vi spilte bra og det der vanskelig å forklare dette tapet med tanke på hvilken kamp vi spilte, fortsetter Ancelotti.

– Et sjokkerende bilde. Håper vi aldri får se det igjen

Satser alt

Sheriff startet mesterligadebuten med 2-0-seier over Sjakhtar Donetsk. Med to strake seire satser laget nå alt på å komme seg videre fra gruppespillet.

– Vi hadde troen på at vi kunne ville. Jeg sa til laget før kampet at "Hvorfor skal vi ikke få lov å drømme? Dette er jo fotball". Real Madrid er historiske, men på banen er det så enkelt som elleve mot elleve. Vi gikk for seieren og fikk den, sier Sheriff-kaptein Frank Castaneda.

– Vi drømmer om å komme videre fra gruppespillet og det er målet vårt. Nå retter vi fokus mot Inter-kampen, og vi skal jobbe hardt for å sørge for at vi fortsetter å få gode resultater, understreker Castaneda.

Sébastien Till ble matchvinner i kampens siste ordinære minutt med en eventyrlig scoring.

– Det er den fineste og viktigste scoringen i min karriere. Vi var modige i måten vi spilte på og etter kampen tok vi helt av. Vi har mange spillere fra forskjellige land i laget og det er vår styrke, sier Till.