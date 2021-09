Én pågrepet etter melding om skyting

En mann i er pågrepet i Stavanger i forbindelse med en melding om at det har blitt skutt med et luftvåpen fra en leilighet.

Politiet skriver at de sendte flere patruljer til en adresse i Stavanger rundt klokken 08.30, etter å ha fått melding om at noen hadde skutt med et luftvåpen fra et vindu i en leilighet der.

En mann i 20-årene er pågrepet i forbindelse med hendelsen, og luftvåpenet er beslaglagt.

Operasjonsleder Brit Randulff i politiet sier til TV 2 at det foreløpig er uvisst om det er noe hold i meldingen om at det har blitt avfyrt skudd, men skriver imidlertid at det ikke er noe som tyder på at det har blitt skutt mot andre personer. Politiet arbeider nå med å avhøre vitner.

Ingen personer er skadd.

– Vi vet ikke om det har vært en trusselsituasjon, eller om det kan ha dreid seg om en «prøveskyting» med våpenet. Men det er uansett en bruk av våpen som er forbudt.

Randullf sier at også en annen person var involvert i episoden, men vet ikke hvilken rolle denne personen har hatt.