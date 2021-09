Lava har strømmet ut i havet ved La Palma

Det er frykt for dannelse av giftig og etsende gass idet lavaen treffer havet, og beboere i den nærliggende kystlandsbyen Tazacorte har blitt bedt om å holde seg inne. Et vitne sier til Reuters at det oppsto en sky da lavaen nådde vann.

Ifølge lokale medier har det oppstått en stor, svart sky, som tirsdag ble feid innover mot land av vinden.

Eksperter fra Kanariøyenes vulkanologinstitutt Involcan har advart mot at det idet lavaen kommer i kontakt med vannet, vil bli skutt skyer av giftig gass opp i lufta, og at det vil bli eksplosjoner og «skuddaktig» oppsprekking av den smeltede steinen.

– Inhalering eller kontakt med etsende gasser og væsker kan irritere huden, øynene og luftveiene og kan medføre pustevansker, særlig hos mennesker med kroniske luftveissykdommer, heter det fra Involcan.

Øya ble tidligere tirsdag erklært som katastrofeområde av spanske myndigheter. Regjeringen har gitt 10,5 millioner euro, tilsvarende drøyt 106 millioner norske kroner, i nødhjelp til de rammede.

Pengene går til finansiering av 107 leiligheter og til å dekke utgifter for folk hvis boliger har blitt slukt av lavaen.

Til nå har nesten 600 bygninger blitt ødelagt. Antall evakuerte har sunket til 5.600 etter at enkelt har fått dra hjem igjen.

Lokale myndigheter tror utbruddet i vulkanen Cumbre Vieja, som startet 19. september, har gjort skader for flere hundre millioner euro.