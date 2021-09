WHO i sjokk etter rapport fra Kongo: – Utilgivelig

Det er rapportert om at 83 hjelpearbeidere har forgrepet seg på kvinner under arbeidet med ebola – deriblant flere ansatte i WHO.

Overgrepene inkluderer ni anklager om voldtekt, og ble utført av både nasjonale og internasjonale hjelpearbeidere mellom 2018 og 2020.

Rapporten kom etter at mer enn 50 lokale kvinner informerte om å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, ifølge BBC.

Rapporten er på 35 sider, og ble utarbeidet av en uavhengig kommisjon. Kommisjonen intervjuet titalls med kvinner som har sagt at de ble tilbudt jobb i bytte mot sex.

21 av de 83 hjelpearbeiderne var ansatte i WHO.

– Utilgivelig

Lokale kvinner har blant annet blitt utsatt for bakholdsangrep på sykehus, drikkepress og tvangssex. To av kvinnene ble gravide etter overgrepene.

SJOKKERT: Generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kalte kommisjonens funn «utilgivelig». Foto: Martial Trezzini / AP

Generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte at det som fremkommer i rapporten er «utilgivelig».

Helseorganisasjonen har allerede avskjediget fire personer, og lover at flere kontrakter vil bli sagt opp.

På en pressekonferanse torsdag sa Ghebreyesus at rapporten var rystende, og han beklaget direkte til alle som hat blitt usatt for seksuelle overtramp.

– Jeg beklager det som ble gjort mot dere av folk ansatt av WHO for å hjelpe og beskytte dere, sa han, og fortsatte:

– Det er min førsteprioritet at de beskyldte ikke skal unnskyldes, men stå til ansvar for det de har gjort.

Han sa at ansvaret til syvende og sist hviler på ham, og lovet å hjelpe med å beskytte ofre. Samtidig sverger han på å forbedre strukturen og kulturen innad i WHO.

Strukturelle feil

Regional direktør i WHO Afrika Matshidiso Moeti har også unnskyldt til de fornærmede på vegne av sine egne ansatte.

YDMYKET: Regional direktør i WHO Afrika Matshidiso Moeti beklaget på vegne av sine ansatte. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Hun uttalte at rapportens funn gjorde henne «ydmyket, forferdet og hjerteknust».

Ifølge kommisjonen var det «åpenbare strukturelle feil og dårlig forberedelse på å håndtere risikoen for hendelser knyttet til seksuell utnyttelse og overgrep». Det sto også at en del av grunnene til dette, var fokuset på å utrydde ebolasykdommen.

Under ebolautbruddet i Kongo mistet mer enn 2000 mennesker livet. WHO ledet den globale innsatsen for å dempe spredningen, og erklærte utbruddet som over i juni 2020.