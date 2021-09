Liverpool-juvel hylles: – Hvorfor skulle de kjøpe nye spillere?

Liverpool-juvel Curtis Jones (20) hylles etter storspill mot Porto. TV 2s fotballekspert Morten Langli mener Jones er med på å rettferdiggjøre at Liverpool ikke brukte mer penger i sommer.

Curtis Jones spilte en enorm kamp og var involvert i fire av scoringene i Liverpools 5-1-seier mot Porto i Champions League tirsdag kveld.

– Curtis Jones var veldig imponerende. Han er god med ballen og er flink til å time løpene, sa tidligere Liverpool-spiller Peter Crouch i BT Sport-studio.

– Curtis Jones har alltid vært rundt laget, men han trenger en lang rekke med kamper. Når han får sjansen, må han levere som i kveld, fulgte tidligere Liverpool-spiller Michael Owen opp.

Manager Jürgen Klopp var også godt fornøyd med innsatsen til 20-åringen.

– Han hadde noen mageproblemer før kampen. Legen ba meg om å holde et øye med ham. Etter kampen sa jeg til han: «uansett hva problemet er, behold det!», fortalte Klopp på pressekonferansen etter kampen.

I helgen scoret Jones sitt første denne sesongen i 3-3-kampen mot Brentford.

Kjøpte ikke Wijnaldum-erstatter

Liverpool erstattet ikke Georginio Wijnaldum da nederlenderen forlot klubben kontraktsløs etter forrige sesong. I stedet har Liverpool-manager Jürgen Klopp gitt tillit til ungguttene Harvey Elliott og Curtis Jones.

– Én ting jeg synes er underkommunisert rundt Liverpool denne sesongen: Masse grining og snakk om at de ikke har kjøpt spillere. De har jo to spillere fra egen stall som går inn og viser at de er gode nok, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli i Champions League-studio.

– Harvey Elliot ble riktignok stygt skadet, og Curtis Jones viser det nå i kamp etter kamp. Hvorfor skal man ut og hente spillere da? Som man ikke kan garantere er bedre. De to er jo spillere som går rett inn på laget og klarer seg på absolutt høyeste nivå, fortsetter Langli.

Liverpool hentet bare midtstopper Ibrahima Kanoté fra RB Leipzig i sommer.

Hylles av kapteinen

Kaptein Jordan Henderson hyller unggutten på tirsdagens midtbane i Porto.

– Curtis er fantastisk. På papiret er han fortsatt så ung, men jeg føler han har vært rundt laget i flere år allerede. Han har tilpasset seg og modnet veldig bra. De siste ukene har han vist hvilken god spiller er, sier Jordan Henderson.

– Han måtte være tålmodig i begynnelsen av sesongen, men han har kommet inn og gjort det fantastisk. Han har alt som skal til for å bli en toppspiller. Han vokser hele tiden, leverer gode kamper og hjelper laget, fortsetter Henderson.

Klopp roste Jones etter 3-3-kampen mot Brentford lørdag.

– Curtis er en toppspiller. Han er fortsatt et talent, men han en veldig, veldig god pakke, sa Liverpool-manageren.