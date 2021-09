Sjokktap for Real Madrid etter eventyrlig scoring

Real Madrid-Sheriff 1-2

Sheriff Tiraspol kom til Bernabeu som gruppeleder etter seier i mesterligadebuten. Gjestene fra Moldova sjokkerte Real Madrid og vant 2-1.

– Hvor plasserer vi dette på skalaen over største sjokk i Champions League, spurte TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad etter kampen.

– For meg er dette det største når du ser på hvilken klubb vi snakker om. De har nesten ingen på kampene sine. Det er ingen som ser på dem! Det er helt vilt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Kollega Simen Stamsø-Møller var like sjokkert som Thorstvedt.

– Jeg ser på fotball hver eneste dag. Jeg har aldri hørt om noen av dem! Jeg har hørt om laget, men hvem er de? Jeg har ikke hørt om noen av dem, sier Stamsø-Møller.

Sébastien Till, landslagsspiller for Luxembourg, ble matchvinner i kampens siste ordinære minutt med en halvvolley i krysset fra distanse. Da hadde Real Madrid jaget et vinnermål etter å ha utlignet gjestenes pauseledelse på straffespark.

TV 2-Børrestad gikk bananas da Sheriff scoret sitt andre:

I det 25. minutt fikk Jasurbek Yakshiboev helt uforstyrret møte innlegget fra venstreback Cristiano (med et navn som vekker minner på Bernabeu) inne foran Real Madrid-målet, og han styrte sitt hodestøt inn ved stolpen uten for rekkevidden til Thibaut Courtois. Dermed ledet gjestene mot spillets gang og all fornuft.

Det gjorde Sheriff fortsatt da timen var passert på Bernabeu, takket være heroisk forsvarsinnsats, men så fikk Real Madrid straffespark. Etter VAR-gjennomgang ble det konkludert at Edmund Addo brukte ulovlige midler mot Vinicius Junior i straffefeltet.

Karim Benzema satte straffesparket i mål og jublet for sitt 72. mesterligamål.

Men det skulle ikke holde til poeng, og Thill sørget for at Sheriff er alene på tabelltopp etter en megasensasjon.

– Real Madrid har vært skånet for det verste siden det har gått greit nok. De er inne i et generasjonsskifte som har sett bra ut. De gamle gutta leverer, også har de unge også levert. Det blir ikke noe halshugging og alle må gå-toner, men det blir nok ikke veldig hyggelige toner, sier Stamsø-Møller.