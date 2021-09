Bergen: Legevikar skal ha vaksinert folk på parkeringsplass

Kommunen fikk i mai en bekymringsmelding om brudd på rutinene for koronavaksinering, skriver Bergens Tidende.

Legen skal ha vaksinert folk i biler på parkeringsplassen tidlig om morgenen før planlagt vaksinering. Han skal ha tatt med 22 brukte Pfizer-hetteglass hjem, til tross for at disse ifølge retningslinjene skal destrueres, og han skal også ha bortvist pasienter som var innkalt for å få overskuddsdoser. Kommunen varslet fylkeslegen, som har opprettet tilsynssak.

Legen skal ifølge kommunen ha forklart at det var naturlig å gjennomføre vaksinering på parkeringsplassen når det gjøres av hensyn til nødvendig plass på legekontoret. Han skal ha forklart hjemsending av pasienter med at de ikke var i risikogruppen, ifølge kommunen.