Liverpool herjet med Porto: – Perfekt kveld for Klopp

Porto - Liverpool 1-5

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Liverpool feide Porto av banen på Estádio do Dragão med 5-1 tirsdag kveld.

Jürgen Klopps menn står nå med seks poeng etter to kamper. Atlético Madrid, som vant 2-1 borte mot Milan tirsdag, følger på andreplass med fire poeng.

– Jobben er definitivt ikke gjort. Vi har fire kamper igjen i en vanskelig gruppe. Vi har levert to veldig gode prestasjoner mot Milan og Porto. En god start, men jobben er ikke gjort, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

– Vi dominerte fra start og fikk et godt resultat. Nå leder vi gruppen etter en tøff bortekamp, sier tomålsscorer Mohamed Salah.

Mohamed Salah fikset ledelse for Liverpool i det 18. spilleminutt, før Sadio Mané trillet inn kveldens andre mål like før pause. Etter en times spill satte Salah sikkert inn sitt andre mål i kampen.

Mehdi Taremi reduserte til 1-3, men innbytter Roberto Firmino scoret to mål og sørget for firemålsseier for Liverpool.

Liverpool står nå med 5-1, 4-1 og 5-0 med sine tre siste turer til Porto.

– Vi må spille hjemmekampene våre her. Nei, jeg vet ikke hemmeligheten, men vi gir alltid hundre prosent. Det er ikke enkelt fra start, men vi var heldige som scoret tidlig. Det gjør kampene enklere, sier Salah.

– Kampene våre her har vært vanskelige av forskjellige grunner. Vi scoret mål, mens Porto ikke tok vare på sjansene sine. Det er ikke rettferdig å vurdere Porto ut fra dette resultatet, for de hadde problemer og måtte bytte midtforsvaret. Vi har vært gjennom en hel sesong uten et fast stopperpar, så jeg vet hvordan de har det, sier Klopp til TV 2.

Dårlig Trent-nytt før avspark

James Milner vikarierte for en skadet Trent Alexander-Arnold på høyrebacken. Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalte før kamp at Alexander-Arnold er høyst tvilsom også til søndagens storkamp mot Manchester City. Alexander-Arnold pådro seg en skade på mandagens trening og reiste ikke til Porto med laget.

I tillegg til tre nye poeng i Champions League, kunne Klopp bytte ut James Milner, Sadio Mané og Mohamed Salah midtveis i andre omgang. Trioen ble erstattet av Joe Gomez, Takumi Minamino og Roberto Firmino. Noen minutter senere ble Jordan Henderson tatt av. Inn kom Alex Oxlade-Chamberlain.

– Det har vært en perfekt kveld for Liverpool. Fem scoringer, tre nye poeng, nøkkelspillere på scoringslisten og nøkkelspillere som har fått hvile i deler av denne andreomgangen. Andre nøkkelspillere har kommet inn og fått en god opplevelse, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Liverpool-managere var naturligvis også svært fornøyd med kampen.

– Det viktigste var resultatet, men å gjøre det på denne måten gjør det enda bedre. Vi kunne se at Porto hadde sett kampen vår mot Brentford, for de spilte ganske direkte. Vi slet igjen, men det er menneskelig. Jeg ønsket ikke å bytte, for jeg ville at vi skulle løse det på banen. Det gjorde vi etter hvert. Vi scoret ikke de vakreste målene tidlig, men de var veldig viktige, sier Klopp.

Salah-dobbel

I det 18. spilleminutt dro Curtis Jones seg inn i banen og sendte av gårde et skudd som ble slått rett ut i feltet av Porto-målvakt Diogo Costa. Zaidu Sanusi klarte ikke å stokke beina. Mohamed Salah var våken, rappet ballen og sendte Liverpool opp i 1-0 på Estádio do Dragão.

I siste spilleminutt av første omgang havnet ballen ute på høyresiden til James Milner. Veteranen slo et godt innlegg mellom Portos målvakt og forsvarsfirer. Diogo Costa burde gått ut og avverget, men ballen havnet helt på bakerste stolpe hos Sadio Mané, som enkelt kunne passere inn 2-0 for Liverpool.

Etter en times spill sto det 3-0. Curtis Jones vant ballen og tok med seg ballen, før han serverte Mohamed Salah. Egypteren var iskald og trillet inn sitt andre.

Firmino-dobbel

Midtveis i andre omgang kom Roberto Firmino inn for Mohamed Salah. Den tidligere Hoffenheim-spilleren ville ikke være noe dårligere enn Salah.

Etter at Mehdi Taremi hadde redusert til 1-3 for Porto med et kvarter igjen å spille, sørget Firmino for 4-1 to minutter senere. Curtis Jones spilte opp i bakrom, der Diogo Costa var på bærtur. Firmino fikk ballen på skrått hold, men sendte av gårde en avslutning som trillet i mål.

I det 83. spilleminutt ble Roberto Firmino avlåst for offside etter å ha puttet ballen i mål, men etter VAR-bruk ble det vurdert som onside. Dermed fikk Firmino til andre scoring for kvelden til 5-1.