Trond Giske (Ap) er innlagt på Ullevål sykehus med gallestein og betennelse. Det skriver han selv i et innlegg på sin Facebook-side tirsdag kveld.

– Takknemlig for å bo i et land med et så godt helsevesen med dyktige og omsorgsfulle folk som tar så godt vare på oss, skriver Giske.

Ap-politikeren skriver at han skal legges i narkose og opereres onsdag.