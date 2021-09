Blir nedringt av frustrerte sykepleiere

Sykepleiere over hele landet har reagert kraftig på loggføring av dobesøk. – Dette var nok dråpen som fikk begeret til å renne over.

Søndag fortalte TV 2 om sykepleiere ved et sykehjem i Bærum som er bedt om å registrere sine egne dobesøk.

Dette tiltaket har satt sinnene i kok for mange sykepleiere, over hele landet.

Lill Sverresdatter Larsen er leder for nærmere 126.000 sykepleiere. Vanligvis blir hun ikke nedringt av medlemmene, men de siste dagene har ikke telefonen hennes stått stille.

– Det har virkelig kokt. Jeg har fått uvanlig mange tilbakemeldinger. Temaet har også tatt fyr i sosiale medier, sier Sverresdatter Larsen.

– Urimelig pålegg

Og forbundslederen har full forståelse for at de reagerer.

– Sykepleierne reagerer kraftig og er svært frustrerte. Belastningen på dem er allerede veldig stor, så loggføring av dobesøk var nok dråpen, sier Larsen.

REAGERER: Sverresdatter Larsen har full forståelse for at sykepleierne reagerer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Mange av sykepleierne Sverresdatter Larsen snakker med forteller at de ikke føler seg anerkjent for den oppgaven de gjør. Nettopp derfor treffer et slikt skjema ekstra hardt.

– Som en av sykepleierne beskrev til meg: Hun føler at hun holder på å drukne i arbeid, og så kommer dette tiltaket her. Det oppleves som et kontrolltiltak, og på toppen av det hele skal de til og med registrere dobesøk. Det er klart de opplever dette som et urimelig pålegg, sier Sverresdatter Larsen.

Over halvparten ønsker å slutte

Aldri før har det vært så stor sykepleiermangel her til lands, og kommunene sliter også med å rekruttere nye sykepleiere.

Heidi Gautun ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har forsket på sykepleierbemanningssituasjonen i sykehjemmene og i hjemmesykepleien. Hun tegner et dystert bilde av situasjonen.

– Vi ser en en stor og økende mangel på sykepleiere i disse tjenestene, som har problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere. Over halvparten av sykepleierne som jobber på sykehjem og i hjemmesykepleien har oppgitt at de ønsker å slutte. Veldig mange av dem er også unge sykepleiere, sier Gautun.

BEKYMRET: Forsker Heidi Gautun er bekymret for sykepleiermangelen og at over halvparten av de som jobber i sykehjem ønsker å slutte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sykepleierne forteller at hovedgrunnen til at de ønsker å slutte er høyt tidspress og stor arbeidsbelastning, og at det går ut over kvaliteten på tjenestene.

– Et slag i trynet

En av de mange unge som drømmer om å bli sykepleier, men nå ble betenkt, er Eline Børseth (19).

– Jeg er redd slike skjemaer kan skremme folk bort fra å bli sykepleiere, sier Børseth.

19-åringen tar vakter på sykehus, mens hun venter på å begynne på sykepleierutdanningen. Hun vet derfor hvor mye sykepleierne allerede springer på jobb, for å ivareta pasientene sine.

SKREMT: Eline Børseth (19) ser fram til å begynne på sykepleierskolen, men ble skremt av skjemaveldet. Foto: Privat

– Jeg syns dette er svært dårlig behandling av sykepleierne. De har stått i fremste rekke og kjempet under pandemien, og å få slike skjemaer servert nå ble som et slag i trynet. Det er rett og slett krenkende, sier Børseth.

Hun mener sykepleierne isteden burde få mer tid til å ivareta pasientene, enn å bruke tiden sin på å loggføre egne dobesøk.

– Har du fremdeles lyst til å bli sykepleier?

– Jeg ble satt ut, men det skal mer til for at jeg skal gi slipp på den drømmen. Men jeg tror det er viktig at kommunen tenker seg om før de fortsetter med dette tiltaket. Vi må løfte dette yrket opp, og det syns jeg ikke denne saken gjør, sier hun.

– Politikere må våkne og reagere

Både forsker Gautun og Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund er klare på at noe må gjøres for å snu den negative trenden blant sykepleierne.

– Skal man klare å rekruttere og beholde personell i disse tjenestene, må arbeidsbelastningen ned, og det får man ikke gjort dersom man ikke hever bemanningen, sier forskeren.

MÅ SNU: Forsker Gautun og Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund sier at nå må det gjøres klare tiltak for å håndtere sykepleiermangelen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sverresdatter Larsen mener at nå må politikerne virkelig våkne.

– Sykepleiermangelen er et enormt problem for oss alle. Likevel har politikerne vært ulne om dette temaet hele valgkampen. Nå må politikere, og spesielt de som sitter i regjeringssonderinger, våkne, reagere og foreslå reelle løsninger. Sykepleieres lønn må opp og belastningen må ned om vi skal holde på de vi har og klare å rekruttere nye, sier forbundslederen.

Kommunen beklager

Bærums kommunalsjef for pleie og omsorg, Cecilie P. Øyen, sier at hensikten med kartleggingen av sykepleiernes arbeidsdag var å vurdere hvordan man jobber og hvordan de kan gi de beste tjenestene til beboerne og brukerne.

– En slik kartlegging kan være et utgangspunkt for å endre ressursbruken ved institusjonene, og gjøre den mer hensiktsmessig, sier Øyen.

Hun sier videre at ett av kommunens sykehjem la til et spørsmål om toalettbesøk i kartleggingen.

– Det er et uheldig og vi forstår veldig at det medførte uro. Vi beklager at det spørsmålet ble stilt, sier kommunalsjefen.

BEKLAGER: Kommunalsjef Cecilie P. Øyen i Bærum kommune i beklager at spørsmålet om do-registrering ble stilt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Øyen sier at de stoppet å kartlegge på den måten, da de ble gjort oppmerksomme på spørsmålet om dobesøk.

– Intensjonen bak kartleggingen var god, og så fikk det en uheldig utkomme og det beklager vi. Det var klønete gjort og vil ikke skje igjen, sier Øien.