Ute er det regn og tåke. Bladene har blitt gule og trekkfuglene har tatt til vettet og flydd sørover. Det er ubønnhørlig høst igjen …

Men helt plutselig gjorde sommeren et overraskende comeback. Det skjedde da denne mildt sagt sjeldne bobilen formelig lyste mot oss som en varm sommersol i en finn-annonse.

Bilen vi snakker om er en amerikansk GMC Palm Beach. Bare navnet Palm Beach er jo nesten nok til at man kjenner en varm sønnavind stryke over kinnet, selv om det ikke er mer enn 10 grader ute og nordavind her vi sitter.

Navnet leder til den berømte stranden i Florida, ikke langt unna Miami. Her snakker vi hvite sandstrender, surfebrett, palmer, lettkledde babes, blått hav og enda blåere himmel med en trillrund solskive på. Det er fort gjort å drømme seg bort.

Det er ikke bare utenpå at denne bobilen er grønn. Fargen går også igjen i det nytrukkede interiøret. Foto: Privat.

Unik bobil selges

Men tilbake til bilen; en 1976-modell Palm Beach i denne fargekombinasjon og med denne motoriseringen er er liksom toppen av kransekaka. Det er den mest ettertraktede modellen.

Nå finnes denne altså til salgs i Norge. Det er en ganske unik mulighet til å skaffe seg en bobil som garantert vekker mye oppmerksomhet. Det kunne vel nesten ikke bli tøffere enn dette i 1976? Det kan vel knapt nå heller, 45 år senere.

Bare fargen, det store aircondition-aggregatet på taket, boggien – for ikke å snakke om interiøret. Det er like grønt som resten av bilen. Det oser av 70-talls nostalgi! Blir man ikke glad av å se denne bilen, da har man en ekstremt dårlig dag …

Bilen ser også ut til å være nærmest som ny, selv etter 45 år.

– Ja, her er det aller, aller meste gjort.

Det bekrefter eieren når vi tar en telefon for å høre mer om den fargeglade doningen som er nesten 8,2 meter lang og bortimot 2,5 meter bred. Det er røslige mål.

– Jeg hadde egentlig bare tenkt å gjøre noen småtterier med den. Litt nye tepper, polere opp felgene og ta en service og bruke den som den var. Men da jeg kjørte den hjem fra Nord-Norge, hvor jeg kjøpte den, kom det en banke-lyd i motoren.

Bilen er nesten 8,2 meter lang. Det gir god innvendig plass. Foto: Privat.

Selges under selvkost

For å gjøre en lang historie veldig kort: Det ballet på seg. Fort og mye. Alt er nå gjennomgått og fikset opp og overhalt. Og da mener vi alt.

– Ja, motoren er overhalt med nye topplokk, luftfjæringen, bremser og hjuloppheng er fikset opp. Bilen ble hellakkert, da jeg fant noen som hadde lang nok lakkboks.

– Interiøret som jeg hadde tenkt å trekke opp selv, ble satt bort til salmaker. Det ble kjempelekkert, men dyrt. Men hadde man først begynt, kunne man liksom ikke gi seg halvveis, forklarer den hyggelige selgeren som bor i Oslo.

Resultatet er det lite å si på. Hele bilen er som en kjempestor karamell.

Motoren er forresten en 7,5-liters V8-bensin. Ytelsene er på relativt beskjedne 218 hestekrefter og bilen har forhjulsdrift a la Cadillac fra samme tid.

– Hva restaureringen kostet her jeg ikke turt å regne på, men den selges for under selvkost. Det er i alle fall helt sikkert ...

Flere har nok gjort seg den erfaringen at det å restaurere bile ikke nødvendigvis er god butikk.

Prisantydningen er satt til 549.000 kroner, for GMC-en som er både EU-godkjent og i tipp-topp stand.

En liten smakebit av interiøret med de glade fargene i typisk 70-tallsstil. Foto: Privat.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Ikke for sjenerte

Det har vært interesse for bilen i Norge, og fra Nederland og Tyskland. Det har også kommet inn bud, men enn så lenge er den ikke solgt.

Det har vært et morsomt, men krevende prosjekt, forstår vi. Grunnen til at Palm Beachen nå selges er at den blir litt for lite brukt.

– Ja, dessverre. Jeg jobber veldig mye og jeg spiller i band. Da går mye av helgene med til spillejobber. Da strekker rett og slett ikke tiden til. Litt synd, men slik er livet mitt akkurat nå.

Han legger også til at du ikke bør være sjenert om du tenker på å kjøpe denne. Den vekker berettiget oppmerksomhet.

– He, he ... Ja, det er jo hyggelig det. Mange sperrer øynene opp må denne kommer. Skal man fylle bensin, eller kommer inn på en campingplass er det alltid noen som kommer, filmer, skravler og tar bilder.

Så liker du oppmerksomhet og har lyst på en helt unik bobil, som gjør alle rundt deg glade og nysgjerrige – ja, da har du sjansen nå. For selv om det er grått og høstlig nå, blir det jo sommer igjen.

