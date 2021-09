Onsdag legger Gjerdrumutvalget frem sin første delrapport om kvikkleireskredet på Gjerdrum. For lokalbefolkningen kan den ha stor betydning for fremtiden.

Ti mennesker mistet livet da det gikk et stort kvikkleireskred i Gjerdrum på Romerike 30. desember 2020.

Opplevelsen og traumet er fortsatt ferskt i minnet til de som stod noen nær, eller som selv bodde i nærheten.

Naboer til raskanten

Gro Eriksen og Jan Gustavsen bor rett ved skredkanten. De var øyenvitner til at nabohuset raste ned i mørket.

– Det forsvant på et sekund, sier Jan Gustavsen til TV 2.

RASKANTEN: Noen hos ved raskanten skal rives, mens andre blir boende. Foto: Erik Edland / TV 2

50 meter bortenfor huset til Gro og Jan skal et annet hus rives, fordi det ikke er trygt å bo der.

– De sier at det skal kunne rase to meter inntil gjerdet vårt. Og likevel er det trygt å bo her, sier Bjørn.

– Men kommer dere til å fortsette å bo her?

– Vi har ikke noe valg, vi får ikke solgt.

De håper nå å få et mer konkret svar på hva som vil skje videre. Onsdag kl. 12 blir første delrapport fra Gjerdrumutvalget presentert. Utvalget har jobbet siden nyåret med å finne årsaken til kvikkleireskredet på Romerike.

Rapport kan avgjøre fremtiden

Ifølge Aftenposten har de nå funnet årsaken.

Rapporten som blir lagt frem kan være avgjørende for lokalbefolkningen. Kanten på skredet kryper stadig nærmere flere hus, og mange trenger avklaringer av rent praktiske grunner - som for eksempel å få penger igjen på forsikringen.

– Jeg tenker det er viktig å få noe konkret og ikke noe diffuse greier, sier May Haldorsen til TV 2.

Hun og ektemannen, Bjørn, flyttet til nabolaget i Gjerdrum kun to måneder før den mørke morgenen i desember 2020.

– Jeg håper det ikke blir en dekkmanøver, sier Bjørn Haldorsen.

RAPPORT: Delrapport om kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum legges frem på onsdag. Foto: Erik Edland / TV 2

Legges frem i Gjerdrum

Det er likevel tryggheten naboene er mest opptatt av. Flere TV 2 har snakket med, forteller at nattesøvnen er preget av det som skjedde.

– Vi vil bare at det skal være 100 prosent trygt å bo her, sier Jan Gustavsen.

Rapporten legges frem på Gjerdrum, og formelt er det Olje- og energidepartementet som står som oppdragsgiver for ekspertutvalget.

Olje- og energiminister Tina Bru vil være til stede og motta den første delen av utvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet.

Det samme ekspertutvalget skal videre jobbe med en rapport nummer to, som skal handle om forebyggende tiltak mot fremtidige ras.