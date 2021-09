Forsvareren til Tengs-siktet ber politiet ta bladet fra munnen

STAVANGER (TV 2): Forsvareren til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs mener det er på tide at politiet forteller mer til offentligheten om hva de faktisk har av bevis.

Tirsdag satt mannen som er siktet for drapet på Birgitte i nye lange avhør med politiet. Det er det første avhøret av mannen på nesten en måned.

I løpet av fem og en halv time svarte han ifølge forsvareren på en rekke spørsmål knyttet til hans bevegelser opp mot 30 år tilbake i tid.

Forsvareren, advokat Stian Kristensen, sier i et intervju med TV 2 tirsdag at noen av bevisene politiet sitter på mot den siktede mannen i 50-årene også ble tema i avhøret.

Men frem til nå har politiet vært svært tilbakeholdne med å kommentere hva de faktisk sitter på av bevis mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Politiet har sagt at de også mistenker mannen i 50-årene for drapet på Tina Jørgensen. Hun ble drept på vei hjem fra en bytur i Stavanger i år 2000.

Ber politiet fortelle mer

Forsvarer Stian Kristensen var sammen med sin klient i avhørene på tirsdag.

– Jeg tenker at der vi har kommet nå, med alle de spekulasjonene og ryktene som går i media, og det jeg betegner som et karakterdrap på min klient, så ønsker jeg at politiet går ut med flere opplysninger i forhold til det mistankegrunnlaget de har, slik at allmennheten kan få flere opplysninger.

Han fortsetter:

– Da vil vi slippe alle disse spekulasjonene som nå går, og i et klarere lys forholde oss til det som er realitetene i saken, sier han.

Politiet har ikke ønsket å stille til et intervju med TV 2 tirsdag. De har derimot satt av en time til å svare på pressens spørsmål mellom klokken 12 og 13 onsdag formiddag.

– Svarer greit

Av hensyn til nettopp politiets etterforskning ønsker heller ikke forsvareren å dele noe særlig av hva politiet har spurt om i avhørene, eller de tidligere nevnte bevisene.

– Fem og en halv time avhør i dag. Hva har vært tema?

– Jeg ønsker ikke å gå for mye i detalj på hva som har vært tema under avhør, men det jeg kan si er at politiet har vært opptatt av og spurt rundt vaner og bevegelser til min klient i den aktuelle tidsperioden.

Slik Kristensen ser det har det ikke kommet frem opplysninger som styrker mistankegrunnlaget mot den siktede mannen.

Avklarer fengsling onsdag

På fredag har den siktede mannen sittet i varetektsfengsel i fire uker. Det betyr at politiet må bestemme seg for om de vil begjære han varetektsfengslet i fire nye uker innen den tid.

Ifølge forsvareren vil politiet komme med sin beslutning om dette på onsdag.

– Forventer du at politiet ber om at han fengsles i fire nye uker?

KRITISIK: Kristensen er kritisk til politiets kommunikasjon rundt Tengs-saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi må forholde oss til det politiet gir oss en tilbakemelding på i løpet av morgendagen. Dersom de går for fengsling, så vil det være opp til retten å vurdere om det er grunnlag for fire nye uker. Uansett utfall så vil han be om å bli løslatt, sier Kristensen.

Da Sør-Vest politidistrikt kalte inn til pressekonferanse for å informere om at de hadde siktet mannen i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs, kunne de også informere om at han er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Jørgensen-saken var ikke vært tema i avhørene tirsdag, ifølge forsvareren.

– Han svarer greit på de spørsmålene som blir stilt, men så er det klart at det er utfordrende å huske detaljer når du skal 25-30 år tilbake i tid, men oppsummert så vil jeg si at avhørene gikk greit, sier han.