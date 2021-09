Premier League tar grep etter dette

Da Tottenham-manager Nuno Espírito Santo skulle prate med Sky Sports etter 1-3-tapet for Arsenal søndag, haglet skjellsordene fra motstanderfansen.

Det gjorde at Nuno Espírito Santo måtte vente med intervjuet til flere supportere hadde forlatt Emirates.

Det skal ha vært et problem ved flere tilfeller.

Nå tar Premier League grep, for The Times melder at flesteparten av intervjuene kommer til å bli flyttet innendørs fra kommende runde.

Intervjuene har vært gjort utendørs på grunn av koronapandemien.

Nå skal det lages en såkalt «lilla sone» innendørs på Premier League-arenaene, der det kun er tillatt med testede personer for å intervjue spillere og managere etter kamper.

Mens Nuno Espírito Santo ble hetset, ble Martin Ødegaard hyllet av Arsenal-supporterne for innsatsen mot Tottenham da han ble intervjuet av TV 2.

Tottenham har startet sesongen med ni poeng på seks kamper. Etter en langvarig managerjakt i sommer ble tidligere Wolverhampton-manager Nuno Espírito Santo ansatt som José Mourinhos erstatter i Tottenham.