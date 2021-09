Lanseres som Oscar-kandidat

NEW YORK (TV2): Renate Reinsve har allerede sikret seg prisen for beste kvinnelige hovedrolle i Cannes. Nå spår flere medier at hun er en outsider til å få en Oscar-nominasjon neste år.

– Jeg elsket filmen din. Den var helt fantastisk.

Rett før TV2s intervju blir Renate Reinsve stoppet av to forbipasserende som har sett «Verdens verste menneske» under filmfestivalen i New York.

– Amazing! Congratulations!, sier de før de går videre.

TV2 treffer Reinsve på et gatehjørne i nabolaget SoHo på Manhattan, midt i en travel uke med premierer, intervjuer og mange møter. Da filmen ble vist på Lincoln Center på søndag fikk hun, skuespiller Anders Danielsen Lie og regissør Joachim Trier stående applaus fra en nesten fullsatt sal.

Du blir jo gjenkjent?

– Ja, det har vært skikkelig, skikkelig fin mottakelse på festivalen nå, sier Reinsve til TV2.

Oscar-kandidat

Rollen som Julie i «Verdens verste menneske» har vært Reinsves store internasjonale gjennombrudd. I sommer fikk hun prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes.

Nå har flere anerkjente medier som dekker Hollywood tett lansert Reinsve som en mulig kandidat til å få den gjeveste prisen en skuespiller kan få, nemlig Oscar-prisen for beste kvinnelige hovedrolle.

Entertainment Weekly skriver i sin oppsummering av Oscar-racet at Reinsve blir å regne med på bakgrunn av seieren i Cannes, og fordi filmen har blitt en favoritt blant anmelderne.

Variety har laget en liste over mulige nominerte der Reinsve er nummer 11, og blir kategorisert som “kandidat i toppsjiktet.”

– Fantastisk! Nei, jeg har ikke sett det, sier Reinsve om listen.

Er det noe du i det hele tatt kunne ha drømt om?

– Nei, nei, aldri, men altså Cannes-prisen er jo egentlig en mer prestisjetung pris, og så er jo selvfølgelig Oscar helt utrolig stort det også. Mer kommersielt kjent kanskje, men jeg følger jo at jeg har fått alt jeg ikke engang kunne drømme om, sier Reinsve.

Det er fem skuespillere som kommer til å bli nominert i kategorien. Ingen norske har noensinne vunnet en Oscar for beste hovedrolle. Liv Ullmann har vært nominert to ganger for Ingmar Bergman-filmene «Utvandrerne» og «Ansikt til ansikt».

Hollywood-tilbud

Suksessen åpner også dørene for nye jobbtilbud i verdens største filmbransje. Reinsve sier det er mange samtaler på gang, men ingenting hun kan røpe foreløpig.

– Jeg snakker med veldig mange interessante mennesker og fantastiske produsenter og de beste casterne og regissørene. Det er noe konkret jeg ikke kan snakke så mye om på en stund. Det er mye prosjekter som kan skje. Vi får se, sier Reinsve.

Fremover skal hun bruke mye tid på å vise frem filmen, og hvis suksessen i USA fortsetter så kan det bli en tur til Los Angeles neste år hvis Verdens verste menneske blir den første norske filmen siden «Kon-Tiki» som blir nominert til Oscar for beste utenlandske film.

– Nå er det mye reising, og så er det jo snakk om å komme tilbake her hvis det blir et sånt Oscar-race. Som vi ikke helt vet ennå, men det blir spennende å se, sier hun.