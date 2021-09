Bilen dundret inn på soverommet: – Jeg tenkte at «nå dør jeg»

Tirsdag ettermiddag ble dramatisk for Turid Breidalen (76) fra Måløy.

Rundt klokken 15 tirsdag var Turid Breidalen (76) på vei ut til garasjen en tur, da hun ble oppmerksom på en bil på toppen av den lange bakken ned mot huset hennes.

Bilen gjorde imidlertid ingen tegn til å sakke ned farten - tvert imot rullet den stadig raskere rett mot huset, der Breidalen stod og klamret seg fast til gjerdet.

– Jeg greide ikke flytte meg, jeg var helt paralysert. Jeg tenkte at «nå dør jeg», forteller hun til TV 2.

– Ville vært stein død

Men skjebnen ville det heldigvis annerledes, og med knapp margin føyk bilen så vidt forbi Breidalen. Deretter dundret den inn i bilen hennes som stod parkert utenfor, som dermed smalt inn i husveggen og inn på soverommet.

KRASJET: Føreren av den svarte bilen kjørte rett inn i Breidalens grå bil, som ble smadret inn i husveggen. Foto: Thomas Hagen

76-åringen forteller at hun ble stående i sjokk og vantro over hva som hadde skjedd.

– Hadde jeg sovet middag den dagen ville jeg vært stein død. Da jeg kom inn på soverommet klarte jeg knapt å åpne døra.

Både senga og TVen på soverommet var knust, og Breidalen beskriver soverommet som helt ødelagt. Hun forteller at glassbiter lå strødd utover.

– Når jeg står der og ser at jeg skal dø, så er det et sjokk altså. Og jeg har aldri i mitt liv sett en bil kjøre inn på et soverom før, sier hun.

– Kjekt at jeg lever

Når TV 2 snakker med henne to timer senere er pulsen på vei ned, selv om sjokket fortsatt sitter i.

TOTALSKADET: Slik så bilen og husveggen ut etter sjokkhendelsen. Foto: Thomas Hagen

– Jeg har sluttet å skjelve nå, men det var en lang stund jeg bare skalv. To nabodamer klappet meg og jeg greide meg gjennom. Men det var ikke gøy.

Breidalen er imidlertid takknemlig for at både hun og sjåføren av bilen kom fra det med livet i behold, og at de mest alvorlige skadene var materielle.

– Det er veldig kjekt at jeg lever, og jeg får ny bil. At den som kjørte greide seg, og at jeg greide meg, det var det absolutt viktigste, sier hun.

Undersøker bremsene

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stine Mjelde, bekrefter at politiet har vært på stedet og etterforsker hendelsen.

– Det var en mindre personskade på vedkommende som kjørte den første bilen. Vi vet ikke årsaken til det som skjedde, opplyser Mjelde.

Sjåførens førerkort er tatt i beslag, og politiet har gjort undersøkelser på stedet. De har også tauet inn førerens bil for å gjøre videre undersøkelser, blant annet for å sjekke bilens bremser.

– Men det er for tidlig å konkludere med noe. Det er ikke mistanke om promille, sier operasjonslederen.