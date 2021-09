Carlsen forskrekket da han innså tabben

Onsdag fra kl. 16.30: Se dag fem av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Vladislav Artemiev-Magnus Carlsen 3-0

Carlsen åpnet med svarte brikker. Da ble det remis. I det andre partiet for dagen spilte han og Vladislav Artemiev en uvanlig åpning.

Det førte til en vrien stilling på brettet, som igjen førte til at spillerne brukte lang tid per trekk, forklarte ekspertene.

Da det ble som vanskeligst, spilte Carlsen – med hvite brikker – langt raskere enn konkurrenten. Plutselig hadde han fem minutter å gå på, mens russeren bare hadde sekunder på å tenke seg om.

Likevel gikk det galt for verdensmesteren fra Lommedalen.

TV 2s ekspert tror tidsovertaket faktisk han ha slått negativt ut.

– Det var faktisk en tabbe som er veldig klassisk. Det er at du blir overivrig når motstanderen har dårlig tid, og rett og slett ikke bruker din egen tid til å tenke deg om og dobbeltsjekke, sa Jon Ludvig Hammer.

Se Carlsens reaksjon og analysen i vinduet øverst.

Feiltrekket gjorde det umulig å hente seg inn. Da trengte Carlsen en seier i et av tirsdagens to siste partier for å berge omspill.

I det første av dem så Carlsen en stund ut til å ha trøbbel. Denne gangen kan han derimot ha blitt reddet av Artemievs tidsnød. Russeren gikk med på trekkgjentakelse og remis til tross for det som, ifølge sjakkcomputeren, var en gunstig stilling.

I tirsdagens siste parti spilte han med hvitt. Carlsen skaffet seg et tidlig overtak, noe som ble utlignet av Artemiev. Ettersom remis tilsvarte tap for 30-åringen, prøvde han desperat å grave frem en seier.

Da endte Artemiev opp med å vinne sitt andre parti for dagen.

– Jeg er veldig glad nå. Magnus er en av de beste spillerne i sjakkhistorien. Det er ikke hver dag du slår en så sterk spiller, sier russeren til TV 2.

– Også skjønner jeg at Magnus ikke helt hadde dagen, fortsetter han.

Wesley So spilte på sin side fire så raske som mulige remiser mot Hikaru Nakamura. Amerikanerne skal nå spille omspill mot hverandre. Det betyr at So enten tar inn ett eller to poeng på Carlsen i tour-finalen.

Han var fem poeng bak før tirsdagens runde.

