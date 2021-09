– Noen sa at han var en kvakksalver, men han reddet meg

I 2012 ble Tarjei Bø diagnotisert med bakterieinfeksjonen Twar, som gjerne medfører store luftveisinfeksjoner og potensielt er karrieretruende.

KOMMER MED BOK: Brødrene Bø.

I boka «Brødrekraften», som han denne uka utgir sammen med lillebror Johannes og som er ført i pennen av Lasse Lønnebotn, hevder stryningen at han ble reddet av en behandlingsmetode som nok vil få mange medisinske fagmiljøer til å rynke på nesa.

«Da høst gled mot vinter, i oktober 2012, begynte jeg å bli utålmodig. Jeg var langt unna å kunne trene, og var fremdeles ikke friskmeldt. Hvor lenge skulle dette marerittet vare?», skildrer storebror Bø.

Han hadde vunnet verdenscupen sammenlagt i 2010/11-sesongen, men deretter slitt med sykdom og en rekke tilbakeslag. Ifølge Bø var det manageren til Petter Northug - som høsten 2012 var Lars Gilleberg - som tipset ham om å oppsøke en «fyr i Trøndelag» ved navn Bjørn.

– Det stemmer, jeg husker at jeg sa det, sier Gilleberg når TV 2 ringer.

– Hva var bakgrunnen for din anbefaling?

– Det var de erfaringene Petter hadde med vedkommende, ikke mer hokuspokus enn det. Flere utøvere har vært hos ham, sier Gilleberg.

Store smerter

Mannen som kun omtales som Bjørn i boka til brødrene Bø er en såkalt healer med varme hender, og storebrors første møte med ham var av det uvirkelige slaget.

«Innsiden av huset var som et eget univers. På veggen var det bilder av hunder og indianere, det var en ørn inni en glasskule, tallerkener med sjamanmotiver, ulike ornamenter og drømmefangere. (...) Jeg satte meg i en mørklakkert bestemorssofa i fin valør, og la merke til at de lakkerte armlenene til treverket var nedslitt. Jeg skulle snart skjønne hvorfor.», forteller Bø.

Bjørn begynte å massere Bø på utvalgte punkter under føttene, og skiskytteren beskriver hendene som «glovarme».

«Det var vondt og ble enda vondere, og jeg så at han fikk vondt i kroppen selv. Så ble smerten så stor at det kjentes som om han skar en kniv over tærne og fotbladene mine. Han tok ikke hardt i meg, men energien var så enorm. Det føltes som om jeg blødde under føttene. Da merket jeg at jeg satt med neglene boret inni armlenet. Selv om han slapp taket i føttene, satt smerten i lenge. Det. Var. Så. Ufattelig. Vondt. Han sa at han drenerte lymfesystemet mitt, og jeg fikk øyeblikkelig tiltro til det han drev med.», skildrer stryningen.

TOK SENSASJONELT VM-GULL: Under et halvt år etter at han ble friskmeldt for Twar, gikk Tarjei Bø inn til VM-gull på fellesstart i 2013. Foto: Stian Lysberg Solum

Møtet med healeren varte i to timer, og Bø var så gjennomvåt av svette da han dro at han måtte låne klær av healeren.

Stryningen hadde vært sengeliggende, gjennomgått flere antibiotikakurer og hvilt på sofaen i flere måneder, men hevder mange av plagene hans nærmest ble borte på direkten etter behandlingen i den mørklakkerte bestemorssofaen.

«På vei mot bilen kjente jeg at sårheten i halsen var borte. Nesen var ikke lenger tett. Men kroppen hadde vært igjennom en vill påkjenning, og jeg var utmattet. Jeg kjørte av gårde, men måtte stoppe like etter i en lomme på veien og sove i en time. Da jeg våknet og begynte å kjøre igjen, var hodet fullt av tanker. Det var nesten uvirkelig det jeg hadde opplevd, som om jeg hadde reist tilbake i tid og møtt en fra en annen tidsepoke. Jeg hadde aldri opplevd noe liknende. »

Fortsatt besøker han healeren med jevne mellomrom. Og han bryr seg ikke om at fagvitenskapen ikke anerkjenner personer som Bjørn.

«Noen sa at han var en kvakksalver, men han reddet meg. Ikke bare da, men flere ganger siden også. Hvis jeg får symptomer på forkjølelse eller influensa, drar jeg til Bjørn. Og når jeg drar derfra, er alt borte. Jeg har alltid hatt troen på alternativ behandling og at skolemedisinen ikke kan fikse alt. Kroppen er mer komplisert enn vi tror. Noen ganger må du ta utradisjonelle valg. Det enkleste er å høre på flertallet som sier: «Nei, det tror jeg ikke noe på. Det finnes ingen mirakelmenn.» Men jeg vil ta egne valg. Min erfaring er at de som tør å stole på seg selv og sine vurderinger, får til mest. Bjørn har mye av æren for at jeg kom tilbake som skiskytter. Hvis du ikke har møtt ham selv, er det vanskelig å forstå.», fastslår Bø.

Tror på skolemedisinen

Landslagslege for skiskytterne, Ola Berger, sier at han ikke legger seg borti om utøverne forsøker alternative metoder, så lenge de ikke er potensielt farlige med tanke på antidoping og inntak av diverse legemidler.

– Men håndspåleggelse, det får de bare holde på med, sier han.

– Tror du på det selv?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Samtidig er det interessant når alternative medisinere ikke ønsker noen reklame eller oppmerksomhet for seg selv, og kanskje ikke tar betalt for det heller.

IKKE OVERBEVIST: Landslagslege Ola Berger tviler på at healeren reddet Tarjei Bø, men skulle gjerne vært til stede under en av seansene. Foto: Berit Roald

– Tror du han hjalp Tarjei Bø slik han selv gir uttrykk for?

– Han sier jo det selv. Jeg tror det var tiden og tilnærmingen som gjorde at han kom seg, tiden legger alle sår. Jeg liker å tro det som fagmann.

– Vil du fraråde utøvere fra å forsøke ting som dette?

– Jeg synes de bør gi skolemedisinen en sjanse først. Det bør de gjøre, og sørge for at de får god hjelp der fra folk som kan det. Og så skal man være forsiktig med tanke på alternativ medisin, men jeg kan ikke si at jeg har store motforestillinger så lenge det ikke fører til store utgifter eller inntak av diverse urter eller lignende som potensielt kan slå ut på en dopingtest, sier Berger.

Mot alle odds vant for øvrig Tarjei Bø VM-gull på fellesstart i 2013, et halvt år etter at han ble friskmeldt for Twar-sykdommen.

Men han var ikke nødvendigvis kvitt problemene med sykdom, slik han også ga uttrykk for i et intervju med NRK i 2015.

– Jeg føler det var en periode da jeg fikk alt som kom og gikk egentlig. Det var masse smårusk som ble et tilbakevendende problem og det føler jeg er ferdig med nå, sa Bø til statskanalen.

Lillebror Bø med samme opplevelse

I boka kommer det fram at også lillebror Johannes har benyttet seg av mannen med de varme hendene, på anbefaling fra Tarjei.

Dette skjedde i 2013, etter et sykkeluhell der Thingnes Bø brakk kragebeinet. Også han følte seg gjennomsvett og glovarm etter behandlingen.

FULGTE RÅDET FRA STOREBROR: Her er Johannes Thingnes Bø sommeren 2013, da han nettopp hadde besøkt samme healer som Tarjei Bø. Foto: Carina Johansen

«I juni var skulderen leget, men jeg følte meg fremdeles tung og daff. Jeg var desperat etter å få orden på kroppen. Det var da Tarjei anbefalte meg å gå til Bjørn, en alternativ behandler i Trøndelag. Jeg var skeptisk, men var villig til å prøve alt. Jeg satte meg i bilen og kjørte de 30 milene fra Lillehammer og møtte Bjørn i døren, gikk inn og satte meg i sofaen. Han spurte hva som plaget meg, og jeg forklarte det så godt jeg kunne. Så begynte han behandlingen.»

«Jeg var der i rundt en time, og da han var ferdig, kjente jeg det med en gang. Han hadde ryddet opp i hele kroppen, fra topp til tå. Han sa ikke så mye, han bare tok på meg med hendene. Han vekslet mellom å legge hendene på beina, armene og brystet mitt. Han behandlet nerver, muskler og ledd, og jeg kjente varmen bre seg, helt inn til hjerteroten. Jeg har aldri kjent kroppen min på den måten. Det var en opprydning, en eksplosjon, han fikk gørra ut av systemet. Jeg aner ikke hvordan han klarte det, men etterpå kjente jeg meg pigg.», beskriver Thingnes Bø.

Ola Berger har lest beskrivelsene brødrene Bø gir av håndspåleggelsen, og sier at han gjerne skulle vært til stede under et av møtene.

– Det snakkes om full renselse og store smerter underveis?

– Det er jo merkelig, jeg har ikke noen gode forklaring på det annet enn at det er en subjektiv følelse. De må egentlig forklare det selv. Det kunne vært spennende å være med en gang, men jeg får neppe lov til det som fagmann. Det hadde vært interessant å høre hva som sies og gjøres, sier Berger.

Lederen Svein Aarseth i Rådet for legeetikk har følgende kommentar etter å ha fått gjengitt brødrens Bø sine opplevelser i Trøndelag:

– Generelt vil jeg hevde at det ikke finnes dokumentasjon på denne typen behandling. Det er ikke til hinder for at enkeltpersoner kan ha opplevelse av at healing hjelper dem. Hva som faktisk gjorde at brødrene Bø kom tilbake på (ski)-sporet igjen, er vanskelig å si. Tarjei Bø synes å ha klokkertro på sin healer. Nå går jo så vel forkjølelse og influensa vanligvis greit over av seg selv.

– Jeg kan ikke la være å tro at han samtidig fikk optimal oppfølging av støtteapparatet, sier Aarseth.

TV 2 har vært i kontakt med både Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø, men ingen av dem vil gjøre intervjuer om boka før de stiller i lokalene til Kagge forlag onsdag formiddag.