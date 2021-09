Stor økning «dagen derpå»: – Salget var tre ganger høyere

– Denne helgen åpnet samfunnet, og det er interessant å se økningen i salget av nødprevensjon, skriver Silje Ensrud, pressesjef i Apotek 1 i en e-post til TV 2.

Pressesjefen forteller at 18. mai kalles for den store angrepilledagen, men i år opplevde ikke apotekene den samme pågangen på grunn av smitteverntiltakene og oppfordringen om å holde seg hjemme.

I starten av august uttalte helseminister Bent Høie til NRK at man kunne leve som normalt i Norge fra slutten av september.

– Da kan man danse tett og gå på one night stands igjen.

Den beskjeden gikk tydeligvis ikke upåaktet hen i hovedstaden.

– Det var Apotek 1 Legevakten i Oslo som opplevde den største økningen søndag, hvor salget av nødprevensjon var tre ganger høyere enn forrige søndag.

På nett var det noe høyere søkeaktivitet etter nødprevensjon i perioden 02.00-04.00 natt til søndag, men dette er ifølge apotek1.no ganske vanlig, påpeker Ensrud.

Hun er klar på at økningen er marginal om man sammenligner denne mandagen med ukedagene før gjenåpningen.

– Ingen garanti

Stine Solli, personalleder ved Sex og samfunn, ble ikke tatt på senga av økningen. Sex og nærkontakt har nok vært etterlengtet for mange, påpeker hun. Samtidig ber hun folk være obs.

KLAR TALE: Hormonell nødprevensjon, også kalt «angrepille» vil kun fungere dersom eggløsning enda ikke har skjedd, så dersom eggløsningen har kommet før en tok pillen vil den ikke ha effekt, sier Stine Solli i Sex og samfunn. Foto: Sex og samfunn

– Å ta nødprevensjon er ingen garanti for at en ikke blir gravid. Derfor er det veldig viktig at en tar en graviditetstest tre uker etter at en tok nødprevensjon eller siste ubeskyttede samleie.

– Hvilke andre oppfordringer vil dere gi?

– Nødprevensjon er en fantastisk mulighet, men en skal vite hvordan det brukes. Les bruksanvisningen eller snakk med helsepersonell – spesielt om du bruker annen prevensjon, og er usikker på om du har behov for nødprevensjon. Om en jevnlig har ubeskyttet sex, er fast prevensjon både bedre, billigere og sikrere å bruke, og er noe vi heller anbefaler fremfor å stadig vekk måtte ty til nødprevensjon.

Fakta om nødprevensjon Det finnes i dag to varianter på markedet: En som fungerer i inntil tre døgn etter ubeskyttet samleie (Norlevo), og en som har effekt i inntil 5 døgn etter ubeskyttet samleie (Ellaone/Femke). Begge pillene har bedre effekt jo raskere man tar pillen etter en har hatt ubeskyttet samleie. Nødprevensjonen som har aller best effekt er kobberspiral – denne kan settes i inntil fem døgn etter ubeskyttet samleie. Ved bruk av Ellaone/femke; Bruker man hormonell prevensjon, som p-piller eller p-ring, kan man ikke bruke prevensjonen de første fem dagene etter å ha tatt Ellaone/Femke, da dette vil nedsette eller ødelegge effekten av nødprevensjonen. Dersom en bruker p-piller, minipiller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, bør en først lese prevensjonsmiddelet en bruker på Sex og samfunns nettsider før en tar Ellaone/Femke. Kilde: Sex og samfunn

Gikk hardt for seg

Lørdag gjenåpnet Norge etter 561 dager i koronamørke, noe som ble markert med full fest over hele landet. I flere byer førte det til kaos og slagsmål, og i Trondheim besvimte personer i de tettpakkede køene.

– Vi har fått meldinger både fra publikum og patruljer om store folkemengder. Det er lange, tette køer utenfor utestedene. Personer presser på, og det har medført at flere har blitt presset pusten ut av, sa operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til TV 2 lørdag kveld.

STAPPFULLT: Fullt hus og stormende jubel på Justisen når Oslo åpnet opp igjen etter korona. Foto: Frode Sunde / TV 2

Elleville køer og masseslagsmål

Politiet i Bergen meldte om ekstremt mye mennesker i sentrum.

– Det er nå mellom 1500 til 2000 mennesker i kø utenfor utestedet Ricks. Med så mye mennesker, så frykter vi hendelser framover, sa operasjonsleder Eivind Hellesund til TV 2 like før klokken 23 lørdag.

Også politiet i Sør-Øst merket gjenåpningen natt til søndag. Like over midnatt rykket de ut til masseslagsmål ved brygga i Tønsberg, hvor 10-20 personer var involvert.

I Oslo startet kvelden rolig og kontrollert. Men da ølkranene stengte, ble stemningen raskt mer amper i hovedstadens gater.

– Det har vært merkbart mer å gjøre fra 02.30 og utover. Det har vært merkbart flere oppdrag og alvorlighetsgraden i oppdragene blir også større, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand.