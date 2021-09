Tiltalte hevder han mistet synet i minuttene da drapet skjedde

STAVANGER TINGHUS (TV 2): 43-åringen som er tiltalt for drapene på sin ekskone og hennes nye mann, forteller i retten at det eneste han brydde seg om var ekskona. Han forsøkte blant annet å kjøpe henne tilbake, forteller han selv.

Mannen som er tiltalt for dobbeltdrapet i Stavanger i fjor sommer fortsatte onsdag sin frie forklaring i Sør-Rogaland tingrett.

Drapene skjedde natt til 24. juni i fjor sommer. Det var mannens ekskone og hennes nye mann som ble funnet knivstukket og drept.

Statsadvokaten mener 43-åringen hadde planlagt drapene, og at motivet var gjenopprettelse av ære etter at kona hadde forlatt ham.

Mannen erkjente de faktiske forholdene i de første avhørene etter hendelsen. Likevel har han nektet straffskyld siden dag én.

På onsdag i forrige uke endret han imidlertid forklaringen sin drastisk. Nå har mannen trukket tilbake erkjennelsen av de faktiske forholdene, og utpekt en ny navngitt gjerningsmann.

– Syk og gal

VITNEBOKS: Onsdag fortsetter mannens forklaring utover formiddagen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Under én måned før drapene ble den tiltalte mannen anmeldt for trusler og vold av det avdøde paret. De ba politiet om å ilegge mannen et besøksforbud.

Fra vitneboksen onsdag forteller tiltalte om flere ulike hendelser i løpet av juni i 2020.

På et tidspunkt ble tiltalte innlagt på psykiatrisk avdeling. Da han etter to dager ble skrevet ut, var det en venn som kom og hentet han, forteller han i retten.

Det er denne vennen tiltalte nå har utpekt som den faktiske gjerningsmannen.

– Da han hentet meg på sykehuset sa han at jeg var syk og gal og at jeg ikke kom til å komme i fengsel hvis jeg drepte noen nå. Jeg svarte at jeg ikke ville drepe noen, men at jeg bare ville ha kona mi tilbake, sier tiltalte i sin frie forklaring onsdag.

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tiltalte sier at vennen mente ekskonas nye mann fortjente å dø. I retten nekter tiltalte gjentatte ganger for at han utførte drapene.

Likevel har tiltalte, bare minutter etter at det avdøde paret ble drept, fotografert likene og sendt disse bildene til sin niese i Tyskland.

Utskrift av meldingene viser at tiltalte sammen med disse bildene skriver:

«Jeg har drept dem og fått fred i hodet mitt.»

Statsadvokaten påpeker i retten at det for ham er helt uforståelig at han sier dette til sin niese, dersom det ikke stemmer.

I tillegg til meldingene har 43-åringen gjentatte ganger sagt i avhør at det var han som drepte de to. I avhørene, som ble lest opp i retten onsdag, sier 43-åringen blant annet at drapene var noe han måtte gjøre for å «rense sin ære».

SPERREBÅND: Krimteknikere i boligen på Storhaug i Stavanger den 24. juni i fjor. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Prøvde å finne løsninger

I over fire timer har mannen sittet i Stavanger tinghus og snakket nedsettende om både ekskona, hennes nye mann og mannen han mener drepte de to førstnevnte.

Tiltalte er bare en tålmodig mann som ikke brydde seg om annet enn å få kona tilbake, hevder han selv. Tiltalte forteller om en rekke samtaler, møter og forsøk på å finne en fornuftig løsning på problemene knyttet til tapet av kona.

Han skal blant annet ha «bedt på sine knær» om at ekskonas nye mann skulle hjelpe kvinnen tilbake til sitt egentlige hjem. Tiltalte prøvde også å løse samlivsproblemene ved å kjøpe kona tilbake fra den nye mannen.

– Det skulle ikke stå på pengene, sier han.

Alternativt kunne hun flytte tilbake til asylmottaket.

– Jeg la meg på mine knær og ba han om hjelp. Han slo meg i panna med en tøffel og lurte på om jeg var et esel. Jeg ble veldig såret, sier tiltalte.

Tiltalte bruker mye tid på å snakke om at han var på et bunnpunkt i livet.

Blant annet nevner han en historie han fikk høre om at ekskona og hennes nye mann hadde vært ute og spist pizza.

– Kameraten min sa at det så ut som de to hadde vært mann og kone i 20 år. «Ikke si sånn», sa jeg. «Du mobber meg. Jeg er syk.»

Mannen kommer fra Syria og snakker dårlig norsk. På plass i retten er to tolker som deler på ansvaret. Tiltalte er åpenbart misfornøyd med en av de to.

Han vil heller bruke tolken som har vært med i samtlige avhør med politiet.

«Har dere kommet hit for å drepe meg?»

43-åringen forteller at han egentlig skulle ut og fiske den kvelden de to ble drept, men at han la dette fra seg da han ikke klarte å slutte å tenke på ekskona. Plutselig, sier han, kom han også på at han hadde en avtale om å dra bort for å snakke med ekskonas nye mann denne kvelden.

Tiltalte prøver å overbevise retten om at han dro til boligen sammen med vennen han nylig har utpekt som den faktiske gjerningsmannen.

«Har dere kommet hit for å drepe meg?», sa ekskonas nye mann da de åpnet døra, sier tiltalte.

Deretter hevder tiltalte at han mistet synet i en periode på ca. fem minutter.

– Da jeg kom til meg selv så jeg at begge var døde. Min venn sa «her er de» og viste meg kniven. Han sa at han skulle drepe meg og om jeg nevnte han for politiet.

Det er bragt på det rene at sikringen i boligen hadde gått da drapene skjedde.

Statsadvokaten mener det var tiltalte som slo av strømmen for at de avdøde skulle komme ut av boligen. Sikringsskapet til leiligheten er på utsiden av døra.

Ringte og erkjente

Mannen forteller at han etter drapene ringte til politiet og sa «Jeg drepe kone og mannen. Dere kan komme ambulanse.»

Deretter satte han seg på sofaen og røyket en joint mens han ventet.

Mannen er også tiltalt for drapstrusler og frihetsberøvelse mot et vitne som befant seg i leiligheten da drapene skjedde. Tiltalte sier i retten at det var viktig at denne mannen ikke forlot leiligheten, nettopp fordi han var et viktig vitne.

Tirsdag forklarte dette vitnet at han mistet sin beste venn denne dagen.

Påtalemyndigheten er i likhet med vitnet overbevist om at det ikke var flere enn de fire i leiligheten da drapene skjedde.

Når det gjelder kniven som politiet mener er drapsvåpenet, forteller tiltalte at han hadde denne med seg fordi han skulle bruke den til å sløye fisk.

Vurderte besøksforbud

Dagen etter drapene ble det kjent at begge ofrene hadde vært i kontakt med politiet om den tiltalte mannen flere ganger.

Senest 29. mai, altså en måned før drapene fant sted, anmeldte den avdøde mannen tiltalte for vold. Han ba om besøksforbud, men politiet rakk aldri å ta stilling til hvorvidt det skulle utstedes eller ikke.

I september i år fikk Sør-Vest politidistrikt kritikk av Spesialenheten for dette. Politidistriktet unngår likevel straff, men kritiseres for manglende rutiner.

«Selv om det var i samsvar med gjeldende instrukser og rutiner i politidistriktet, å avvente utstedelse av besøksforbud til mistenkte hadde forklart seg, fant Spesialenheten at det kunne reises kritikk mot foretaket for blant annet mangelfulle rutiner knyttet til behandlingen av besøksforbud (...)», heter det i skrivet fra Spesialenheten.

Tiltalte har det siste året også gjennomgått en full judisiell observasjon.

Ifølge Stavanger Aftenblad har de sakkyndige konkludert med at det ikke er noe som tilsier at han var utilregnelig da han utførte drapene.