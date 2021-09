Kampen om VM

På torsdag skal FIFAs medlemsorganisasjoner samles til et digitalt møte der de skal “etablere en konstruktiv og åpen debatt rundt konsultasjonen om den internasjonale kampkalenderen for kvinner og menn”. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men den debatten kan få store konsekvenser for internasjonal fotball slik vi kjenner den.

FIFAs internasjonale kampkalender er en avtale mellom FIFA, de regionale fotballforbundene, klubbene og spillerorganisasjonen FIFPro, som bestemmer når man kan spille hvilke type kamper. Den avtalen er grunnsteinen i all toppfotball. Den nåværende internasjonale kampkalender for menn går ut i 2024. Det betyr at det begynner å haste å få på plass en ny kalender.

TV 2s sportskommentator: Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Torsdagens møte kan derfor bli startskuddet for en intens kamp om fotballens fremtid.

En av de sentrale aktørene i denne kampen er Arsène Wenger, FIFAs “Chief of Global Football Development”. I Doha, Qatars hovedstad, hadde FIFA trommet sammen en rekke gamle fotballstjerner som skulle være med å kaste glans da Wenger presenterte sin plan for å revolusjonere fotballen for et par uker siden.

Færre internasjonale vinduer. Færre “meningsløse” fotballkamper. Flere kamper som “betyr noe”. Mer glitter og glamour, mer prestisje og flere muligheter for spillere og nasjoner til å skinne på den aller største scenen. Med andre ord, VM annethvert år og mesterskap hver eneste sommer. Det er ifølge Wenger og co veien å gå for å utvikle fotballen.

Ved første øyekast virker VM annethvert år som et meningsløst forslag. VM i fotball er allerede en verdensomspennende begivenhet, en høytidsstund både for spillere og supportere. Hvorfor i all verden skal man begynne å ødelegge noe som fungerer? Hvem har egentlig behov for å endre på dagens system?

Svaret på det er FIFA og en rekke av forbundene i FIFA. Rent økonomisk gir det god mening for FIFA å doble antallet verdensmesterskap. VM er FIFAs viktigste melkeku. Det er der de tjener de store pengene. Forsøkene på å gjøre VM for klubblag til en global pengemaskin a la Champions League har så langt ikke lyktes. VM derimot, er en trygg og stabil kilde til penger, sponsorer, oppmerksomhet, innflytelse og glamour.

Men nettopp VMs særstilling i fotballen gjør at de fleste av oss rister på hodet av forslaget om VM annethvert år.

Lørdagsgodt er ikke lenger like stas hvis du får det hver dag. Ribbe, pinnekjøtt og rakfisk er fantastisk godt når du spiser det én gang i året, men de færreste av oss er interessert i å få det servert året rundt.

VM er en av verdens største begivenheter nettopp fordi det er noe eksklusivt. Det er kun de beste som får være med, og VM-trofeet deles kun ut hvert fjerde år. Det er derfor de fleste fotballinteresserte mennesker husker samtlige VM de har opplevd. VM er noe ekstraordinært og prestisjetungt, noe vi gleder oss til i årevis.

Et av Wengers argument for VM annethvert år er at det vil la flere land og flere spillere få oppleve VM. Men når du fjerner noe av eksklusiviteten forsvinner også mye av prestisjen og følelsen av høytid.

Forslaget innebærer også at de regionale mesterskapene spilles annethvert år. Så de somrene det ikke skal være VM, er det meningen at vi skal kose oss med EM, Copa América, Afrikamesterskapet osv.

SENTRAL AKTØR: Arsène Wenger vil ha VM hvert andre år. Foto: Valeriano Di Domenico

Hva som da skjer med kvinnenes mesterskap er usikkert. Kvinnenes mesterskap har de siste årene opparbeidet seg en helt annen status og oppmerksomhet enn før. Med mesterskap for herrene hver eneste sommer vil konkurransen om oppmerksomheten bli knallhard. Det vil svekke kvinnefotballens posisjon, uten at det ser ut til å gi fotballpampene altfor mange søvnløse netter.

Forslaget om hyppigere VM er også det siste trekket i en lang og intenst maktkamp mellom FIFA og UEFA.



De europeiske fotballnasjonene blir stadig mer dominerende både i klubbfotballen og i landslagsfotballen. UEFAs Champions League er i en helt egen klasse hva gjelder internasjonale klubbturneringer, og UEFA-nasjoner dominerer i VM. Det er ingen hemmelighet at FIFA-president Infantino og UEFA-president Čeferin har et anstrengt forhold.

UEFA kjemper med nebb og klør for å beholde dagens system. Det søramerikanske fotballforbundet (CONMEBOL) har også signalisert at de er mot forslaget om VM annethvert år. Men i resten av verden har forslaget en god del støtte. Vi må ikke glemme at 166 av 210 medlemsforbund stemte for at forslaget skulle utredes da Saudi-Arabia foreslo det på FIFA-kongressen i mai.

Wengers fotballrevolusjon har så langt fått støtte fra det afrikanske fotballforbundet (CAF), flere forbund i Asia og de karibiske fotballforbundene. I FIFA har alle medlemsforbund en stemme hver. Caribbean Football Union (CFU) har 25 medlemmer, og dermed nesten halvparten så mange stemmer som hele UEFA. Selv om UEFA har pengene, superstjernene og prestisjen, betyr ikke det at de har flertall.

For nasjoner som aldri har vært i nærheten av å kvalifisere seg til mesterskap vil hyppigere mesterskap med flere nasjoner være fristende. Det gjør drømmen om å delta i et mesterskap litt mindre fjern. I tillegg er mange av disse fotballnasjonene langt mer avhengig av midler fra FIFA enn de europeiske fotballforbundene. Da er det ikke rart at de stemmer i tråd med FIFAs økonomiske interesser.

Det hørtes kanskje ut som et sært og virkelighetsfjernt forslag da Saudi-Arabia foreslo å utrede muligheten for å arrangere VM annethvert år. Nå tyder mye på at konseptet faktisk kan få flertall. Torsdag kveld går startskuddet for en prosess som kan endre fotballen for alltid.