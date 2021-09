Omfavner kritikken: – Jeg er her for å vinne

Etter Manchester United smell borte mot Young Boys i åpningskampen i Champions League, har de dårlige resultatene røynet på for Ole Gunnar Solskjær. Selv om 1-2 i Bern ble fulgt opp med 2-1 borte mot West Ham, har de to siste kampene ført til ligacup-exit og sesongens første hjemmetap i Premier League. Sånt blir det bråk av i Manchester.

– Jeg sa det også da United vant, og da Ronaldo scoret. I mine øyne spiller de ikke godt nok som et lag til å kunne vinne ligaen, det sa Manchester United-legenden Gary Neville til kommentatoren Martin Tyler etter nederlaget mot Aston Villa.

Solskjær er imidlertid avslappet til kritikken fra sin gamle lagkamerat.

– Man jobber med hvordan man spiller og forskjellige mønstre. I kampen mot Aston Villa brøt vi opp spillet bra. Vi ønsker å angripe hurtig, og det vet Gary. Kanskje gjorde vi det for hurtig, for om man ser på statistikken, kan jeg ikke huske en kamp med mindre effektiv spilletid. Det var 45 minutter. Kanskje var det fordi vi avsluttet angrepene for tidlig. Vi vet Villarreal kommer til å forsvare seg godt og det blir vanskelig å spille mot dem. Gary kjenner til klubbens DNA og vet hva vi prøver på, sier Solskjær til TV 2.

Selv om han virker å være upåvirket av presset, er Solskjær krystallklar på at onsdagens kamp mot den gule ubåten er svært viktig.

– Det er et gruppespill og det er bare seks kamper. Man trenger sannsynligvis ti eller tolv poeng for å gå videre. Atalanta og Villarreal spilte også uavgjort i første kamp, så det er to lag som må gå for tre poeng. Ender man opp med null eller ett poeng etter to kamper, må man mest sannsynlig vinne resten. Det er ikke en kamp vi må vinne, men vi bør definitivt vinne. Fokuset er tre poeng, sier 48-åringen bestemt.

– Må omfavne presset

Etter nederlaget mot Aston Villa har både supportere, journalister og eksperter rettet kritikk mot Solskjær. Selv kaller nordmannen det et privilegium.

– Presset er et privilegium. Når man jobber i dette miljøet, så må man omfavne det presset. Ja, jeg har fått støtte fra klubben, og progresjonen og prosessen har gått bra. Vi holder oss til planen, men vi er i en resultatbransje, sier Solskjær og utdyper:

– Forventingene har økt med de nye signeringene og bedre prestasjoner, men jeg er her for å vinne, det trenger man ikke å lure på. Det vet Gary også. Vi skal vinne på en viss måte og noen ganger er det risikabelt, og da kan vi tape en kamp eller to. Men vi skal komme dit og forhåpentligvis skjer det i april eller mai.

En av de som følger Manchester United svært tett er The Athletic-journalist Laurie Whitwell. Han forteller at Solskjær etter alle solemerker sitter trygt i sjefsstolen på Old Trafford.

– Det er nok folk som mener han er i fare, men det er ikke situasjonen innad i klubben. De ser langsiktig på dette. Nederlaget mot Aston Villa undergravde Manchester Uniteds ambisjoner om å være tittelutfordrere denne sesongen, noe de egentlig bør være med tanke på deres signeringer. Solskjær har ikke mange steder han kan gjemme seg, og presset vil øke om resultatene og prestasjonene fortsetter som dette, sier Whitwell til TV 2.

Den britiske journalisten tror et dårlig resultat mot Villarreal kan bidra til storm i Manchester.

– Villarreal-kampen er massiv. Manchester United har aldri slått dem, og Europa League-finalen gikk ikke deres vei. Det er en tøff motstander og det kan bli en vanskelig kveld. Selv et uavgjortresultat vil virkelig øke presset. Et tap vil være ganske så katastrofalt og da regner jeg med at vi får et svar på hvor mye United faktisk tror på Solskjær, sier han.

Stoler på «McFred»

Mye av kritikken mot Solskjær har gått på laguttak og formasjoner. Midtbane-duoen Fred og Scott McTominay, ofte omtalt som «McFred» blant supporterne, har vært av dem som har fått mye pepper.

– For det første har vi hatt mange gode resultater med dem sammen. De brøt opp spillet mot Villa og de samarbeider godt sammen. Jeg liker å ha dem sammen. Jeg kan stole på at de alltid gir alt. Supporterene vil alltid ha en mening om alle laguttak. Når man har gode spillere, som jeg har, er det enkelt å si hvem som bør spille og vanskeligere å utelate spillere, sier Solskjær.

Begge de to er klare til dyst når Villarreal gjester Old Trafford onsdag kveld. Det er imidlertid knyttet større usikkerhet til Solskjærs backrekke, der både Luke Shaw og Harry Maguire forlot banen med skade mot Villa på lørdag.

– Luke har vært inne i dag, så jeg gir han en sjanse til å være involvert. Han trente ikke med laget. Harry er mer eller mindre definitivt ute, det ser ikke bra ut. Bortsett fra det er alle klare, sier Solskjær, før han utdyper omfanget rundt kapteinens skade.

– Det er baksiden av leggen og det kan ta noen uker. La oss se hvor fort han kommer tilbake. Han håpet å spille mot Villarreal. Han mistet forrige kamp mot dem også, men sånn er fotballen, sier han.

Tror på opptur

En av dem som uansett har nok erfaring mot Villarreal er Cristiano Ronaldo. Portugiseren har møtt den gule ubåten flere ganger som Real Madrid-spiller, og Solskjær forventer nye bidrag onsdag.

– Selvfølgelig. Når man starter med Cristiano er man nesten garantert en scoring. Han har scoret 13 eller 14 mot Villarreal, så han nyter å spille mot dem. Det blir ikke enkelt for ham, men det er ikke enkelt å spille mot ham heller. Han ønsker å score hver gang han går på banen og jeg vet at vi vil bli enda bedre med Cristiano, sier Solskjær.

En annen som er klar for å gå i krigen mot spanjolene er Raphaël Varane.

– Vi er overbevist om at vi kan snu dette. Vi har en god gruppe og en god mentalitet i gruppen. Presset hjelper oss til å bli mer fokusert og konsentrert, og vi må føle presse for å kunne vokse og forbedre oss som gruppe. I disse kampene må man komme med mye energi og vi trenger alles støtte. Vi trenger at alle står samlet i troen på at vi kan gå hele veien, sier franskmannen til TV 2.