Barn kommer i bakerste rekke

Det finnes per i dag ingen krav om å være spesialsykepleier til barn for å kunne arbeide på nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger.

Heller ikke på de avdelingene som regnes som «spesialiserte» slik som avdelinger for premature, barneovervåkning, intensiv, transplantasjon, kreft, nevrologi og blodsykdommer.

Det er opp til hver enkelt avdelingsleder. Det finnes heller ingen bemanningsnorm som sier noe om hvor stor prosent av ansattgruppen som skal være spesialister. Det finnes heller ingen bemanningsnorm som sier hvor mange spesialsykepleiere det må være på jobb hver vakt.

Vi er bekymret

Barnesykepleierforbundet - NSF varsler igjen at vi er bekymret for mangelen på banesykepleiefaglig kompetanse for barn fra 0-18 år på landets sykehus. En kartlegging tidsskriftet

Sykepleien har gjort blant ledere på landets nyfødt-, barne- og ungdomsavdelinger viser at 8 av 10 mener de har for få barnesykepleiere på sin avdeling. 8 av 10 mener barnesykepleiere er vanskeligst å rekruttere til deres barneavdeling og 8 av 10 sier at barnesykepleiernes kompetanse er viktig for at helsehjelpen på avdelingen skal være forsvarlig.

Leder av barnelegeforeningen, Astri Maria Lang, har gått ut og sagt at den barnefaglige sykepleierkompetansen er svært viktig for barn som blir syke og retter søkelyset på at barn er en særegen pasientgruppe.

Vektlegges ikke i utdanningen

Mange forhold knyttet til det å være barn, kan komplisere sykdom og også påvirke barnets utvikling både direkte og indirekte. Mangelen på kompetanse på syke barn og unge bekreftes også av sykepleierstudentene.

De har forespurt undervisning om syke barn og unge i utdanningen og dette varierer stort over hele landet. Noen steder kan man ønske seg til en barne- og ungdomsavdeling for praksis og kompetanse, mens andre steder får man knapt nok en forelesning om denne pasientgruppen.

Når bachelorutdanningen ikke vektlegger denne pasientgruppe, så må denne pasientgruppen ivaretas med en videreutdanning. Barnesykepleiere og nyfødtsykepleiere jobber sammen om de premature og syke nyfødte på nyfødtavdelingen. På barnemedisin og barnekirurgi ligger alle aldersgrupper med komplekse pasientforløp der barnesykepleiere kompetanse er viktig for at helsehjelpen på avdelingen skal være forsvarlig.

På barneintensiv samarbeider intensiv- og barnesykepleier om de akutt kritisk syke barna og deres familier. Avansert sykepleie i hjemmet øker i takt med den medisinske utviklingen der stadig flere for tidlig fødte og alvorlig syke barn overlever og vokser opp med behov for langvarig helsehjelp og oppfølging i kommunen.

Mangel på søkere er ikke problemet, utdanningen har vell så mange søkere som de andre utdanningene, men antall studieplasser er uendret, lavt, eller nedlagt.

Kirsti Egge Haugstad, leder i Barnesykepleierforbundet

Det prioriteres ikke

Alle ansatte, alle premature, alle syke nyfødte, barn og unge, familier inkludert søsken skal bli møtt med riktig kompetansen. Men vi utdanner ikke barnesykepleiere og vi prioriterer ikke barnesykepleiere. Politikerne er overraskende stille, når debatten dras i gang. Vår, og barnas stemme, forsvinner i det store intet selv når vi sier ifra, selv om vi er altfor få, selv om vi er kritisk personell for de syke fra 0-18 år.

Sykepleie til barn kommer i bakerste rekke når det kommer til prioritering av spesialutdanninger - i 2020 ble det bevilget 200 ekstra plasser til videreutdanning – barnesykepleie fikk én.

Slik kan det ikke fortsette. Vi lover derfor å kjempe for barnas rettmessige del av den spesialiserte sykepleierkompetanse. Det skylder vi både barna og deres pårørende.

