Royane om oppveksten: – Jeg følte meg veldig alene

Mange har fått øynene opp for artisten Royane Harkati (28) etter at hun ble med i Skal vi danse i høst. Lørdag etter lørdag har hun imponert både dommere og seere med sine danseferdigheter, sammen med proffdanser Ole Thomas Hansen (22).

Selv om Royane er på et bra sted i livet nå, har ikke det alltid vært tilfellet.

Ettersom faren hennes døde da hun var liten, tilbragte hun de første årene sammen med bestemoren i Marokko.

– Vi har et spesielt bånd. Hun bor i Marokko ennå, så jeg får ikke sett henne så ofte, men hun betyr veldig mye for meg. Hun var min første mamma, forteller Royane til God morgen Norge og fortsetter:

– Det føles ut som et helt annet liv når jeg ser tilbake på det, men alt var jo annerledes. Alt fra kultur, religion og skolen, så det var en brå vending å komme til Norge fra Marokko – det var veldig annerledes.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Flyttet til Norge

Som niåring flyttet hun til Mjøndalen og inn sammen med moren og kjæresten hennes. I starten taklet hun forandringen bra. Hun var klar for sitt nye liv i Norge. Men etter hvert merket hun at hun var annerledes enn de andre.

– Det var ikke så mange som var som meg i det området på den tiden, så man fikk høre det. Man fikk det påpekt på skolen, og jeg har møtt litt utfordringer der og.

Da Royane kom i puberteten begynte hun å få nok.

– Derfra, og fram til jeg fikk barn, så følte jeg at jeg bar på mye sinne for at ting ikke gikk min vei og at det var kaotisk overalt.

BARNDOMMEN: Royane bodde i Marokka med bestemoren fram til hun var ni år. Da flyttet hun til Norge. Foto: Privat

Hun savnet trygge rammer. Hun hadde ingen trygg person i livet – en som hun kunne gå til og lene seg på. På denne tiden var hun ikke sikker på om livet var verdt å leve lenger.

– Det startet allerede fra jeg var 16, hvor jeg følte meg veldig alene og følte ikke at det hadde betydd så mye for noen. Man tenker veldig negativt når man er på et tungt sted, og da tar man de negative tankene og det var det jeg følte der og da; om jeg forsvant, så hadde ikke det så mye å si. Det er en trist tanke. Det er rart å tenke på nå.

Ble gravid som 17-åring

Men livet til tenåringsjenta fra Marokko skulle snart ta en u-sving. Som 17-åring ble hun gravid.

– Først og fremst var det ikke planen at jeg skulle få barn så tidlig. Men det var det som føltes rett likevel, så jeg ble mor, sier hun og fortsetter:

– Når jeg først innså at jeg faktisk skulle bli mor, begynte jeg å ta det på alvor og jeg begynte å ta tak i ting, for jeg visste hva jeg hadde gått gjennom og hvordan livet mitt var preget av de ulike tingene. Jeg måtte begynne å tenke på hvordan jeg skulle forandre meg, for at de ikke skulle oppleve det samme.

– Jeg ville at de skulle ha det tryggere og ha mer kjærlighet i livet sitt enn det jeg hadde, så det var da jeg begynte å ta tak i meg selv og oppsøke hjelp.

TOBARNSMAMMA: Royane har sønnene Jacob (6) og Elias (10). Foto: Copyright 2017. All rights reserved.

Royane oppsøkte alt fra terapi til foreldrekurs. Før barnet kom til verden, hadde hun flyttet ut og klarte seg på egenhånd. I dag har hun sønnene Elias og Jacob på ti og seks år. Artisten forteller at de har forandret livet hennes til det bedre.

– De betyr virkelig alt. De er drivkrafta mi.

Det var også disse to gutta Royane dedikerte lørdagens dans til. Den falt i smak, selv om minstemann syntes dansen var litt trist.

– Men så forklarte jeg hva budskapet var i dansen og de ulike følelsene. Beskjeden var at det båndet mellom foreldre og barn ikke bare bærer glede. Noen ganger er det litt tøft og tungt, og noen ganger er man sint og lei seg, men så har man ekstremt mye kjærlighet til hverandre likevel.

Vil vinne

GÅR FOR SEIER: Royane håper at hun og Ole går helt til topps i Skal vi danse. Foto: Espen Solli/ TV 2

Helt siden program én har artisten fått strålende tilbakemeldinger fra dommerne. Også publikum ser ut til å like henne, da Royane ikke har havnet i bunn tre ennå.

Nå håper 28-åringen at hun og dansepartneren Ole kan gå hele veien og ta med seg pokalen hjem.

– Det høres nesten litt cocky ut, for allerede fra starten, da jeg fikk spørsmålet om hva forventningene mine er, så sa jeg; «Jeg skal vinne hele greia», men det er fordi jeg har en innstilling om å vinne fordi jeg har lyst til å stå på såpass mye at jeg kan nå opp dit. Går det ikke min vei, så går det ikke min vei, men da vet jeg at jeg har puttet inn det arbeidet som trengs for å komme dit, avslutter hun.