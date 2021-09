Føler med Solskjær: – Jeg levde det livet i Arsenal

Unai Emery kjenner godt til presset som følger med engelsk fotball, men han frykter ikke det som venter dem på Old Trafford onsdag.

I mai løftet Unai Emerys Villarreal Europa League-trofeet på bekostning av Manchester United. Emery tror imidlertid at det resultatet spiller liten rolle i onsdagens Champions League-møte på Old Trafford.

– Jeg tror dette vil bli en annerledes kamp. De vet hvordan vi spiller, og vi kjenner dem. De vil forutse forskjellige ting, men dette er en kamp mot gruppefavoritten og et av de største lagene i verden, så jeg er stolt over å lede Villarreal på Old Trafford. Vi ønsker å være konkurransedyktige. Det laget fra finalen har fått Sancho, Varane og Ronaldo, så selv om de var veldig gode da, har de forbedret seg enda mer. Det blir en vanskelig kamp, men vi vil kjempe, forsikrer Emery.

Villarreal har så langt til gode å tape denne sesongen. Etter seks serierunder har det blitt én seier og fem uavgjort-kamper, senest mot Real Madrid på Santiago Bernabéu.

I Champions League åpnet den gule ubåten med 2-2 hjemme mot Atalanta. For Manchester United startet gruppespillet i Europas gjeveste turnering tråere, med 1-2 borte mot Young Boys. Til TV 2 er Emery uansett klare på hvem som er favoritt på onsdag.

– De er favoritter. Om vi ser på lagene, spiller for spiller, og om vi tenker på historien, vil jeg insistere på at de har blitt bedre med sine signeringer. De er favoritter i denne gruppen. Vi har våre kvaliteter og vi prøver å ta nye steg for å måle oss mot lag som i utganspunktet er bedre. Vi må levere en god defensiv kamp og når vi har ballen må vi komme oss igjennom deres press, sier han.

Føler med Solskjær

Spanjolen har fått med seg at han møter en Ole Gunnar Solskjær under press. Nordmannens Manchester United har tapt tre av de fire siste kampene, noe som har skapt vrede blant både presse og supportere på balløya. Det er noe Emery kjenner seg igjen i.

– Jeg levde det livet da jeg var i Arsenal. Solskjær er en tidligere spiller og deres hovedtrener, som har mye støtte og mye respekt. Han kom til Champions League i fjor og de var i finalen av Europa League. Han har sine utfordringer nå, det er riktig, men han er deres manager, sier Emery.

49-åringen innrømmer at han har stor respekt for Solskjærs lag, men samtidig reiser han til Old Trafford med en offensiv innstilling.

– Jeg er ikke redd for Manchester United. Vi respektere dem og respekt er viktig. For oss er Manchester United favoritter, som de var i finalen i Europa League, selv om vi vant på straffer. De tapte mot Young Boys, selv om det var favoritten av gruppen mot underdogen. Mister man respekten, kan det andre laget utnytte det, sier Emery og fortsetter:

– Det vanskeligste med fotball er å vinne kamp etter kamp. Det laget vi møter på onsdag, vil være det beste laget vi kan møte, for de vil slå tilbake etter tapet mot Young Boys og de har noe å bevise. Vi frykter dem ikke, men vi har mye respekt for dem, la det være klart. Det Solskjær har gjort i Manchester United må vi respektere.

Vil opp og fram

Triumfen i Europa League i mai, sikret Villarreal deres fjerde gruppespill i Europas gjeveste klubbturnering. Nå er Emery klar på at de vil gjøre alt for å fortsette å spise kirsebær med de store.

– Det vil bli en hard test, men vi ønsker å spille mot lag som dette, for å se hvor vi er og for å se hvor langt vi kan nå, sier Emery til TV 2, og fortsetter:

– Forrige sesong kom vi til finalen i Europa League og nå er dette et nytt steg i Champions League. Vi lever nye erfaringer hele tiden og vi har allerede ett poeng, sier Emery.

Han tror oppskriften for suksess på Old Trafford begynner med hardt arbeid.

– Vi må ha spillere som kan springe, sentre ballen og som kan forstå hverandre. Vi må jobbe som en enhet. Vi må ta et steg framover i et forsøk på å prestere bedre. Det kommer til å bli en fysisk kamp, så vi må benytte oss av både de som starter og innbytterne, avslutter spanjolen.