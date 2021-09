Lørdagens Skal vi danse-sending kan sette rekord

Gjenåpning av samfunnet får hyggelige konsekvenser for Skal vi danse-fansen.

Lørdag var det full gjenåpningsfest i Norge, da samfunnet åpnet etter over 500 dager med koronarestriksjoner. Nå kan også TV-produksjoner, som under pandemien har måttet redusere antall publikum, åpne opp dørene igjen. Det setter Skal vi danse-produksjonen stor pris på.

– Det er klart at det å ha flere folk i studio tilfører sendingen en ekstra dimensjon, både for seerne og for danserne på parketten, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Av hensyn til smittevern har det hittil i høst kun vært inviterte gjester, i hovedsak familie og venner av deltakerne, som har fått billetter til Skal vi danse.

Det skal også nevnes at fjorårets semifinale og finale gikk av stabelen helt uten publikum – for første gang i Skal vi danse-historien.

Historisk antall

På H3 Arena på Fornebu skal det nå åpnes opp for hele 520 publikummere under Skal vi danse-sendingene, og fylles disse plassene, blir det ny publikumsrekord for programmet.

– Det er flere enn noen gang tidligere i Skal vi danse-historien, og 250 flere enn vi har hatt tidligere denne sesongen.

Dahl sier at interessen for billetter til programmet er enorm, og at de lenger har ventet på å kunne slippe til flere.

– Vi får daglige henvendelser om billetter til Skal vi danse, og nå kan vi endelig legge ut billetter til salgs for alle, sier en fornøyd pressesjef.

Billettene ble sluppet her, og ble lagt ut onsdag klokken 15:00.

Beholder noen restriksjoner

Produksjonsteamet har etter en lang pandemi-periode blitt vant til å forholde seg til strenge regler for å unngå et smitteutbrudd. Her vil produksjonen beholde noen av rutinene.

– Vi slipper opp på avstandskravet, men kommer fortsatt til å ha noen restriksjoner, som for eksempel testing av crewet som må være tett på deltakerne, sier Dahl.

Også publikum må fortsette å holde avstand til deltakerne.

FLERE I SALEN: Nå skal det legges til rette for flere publikumsplasser i H3 Arena på Fornebu. Slik så salen ut i høst. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det betyr at de ikke har anledning til å gå ut på parketten til deltakerne i pausen eller etter sending, legger han til.

I fjor fikk sendingene nye lokaler, og ble som i år spilt inn i H3 Arena på Fornebu, i stedet for i TV 2-studioet i Nydalen. Salen er dobbelt så stor.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.

Se nye episoder av Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.